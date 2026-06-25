Taylor Swift pidió cerrar las calles cerca del Madison Square Garden para celebrar su boda

Estados Unidos.

¿Cuándo y dónde se casarán Taylor Swift y Travis Kelce? ¿Y cuándo podrá celebrarlo todo el mundo? Esas son las preguntas que muchos fans de la rubia artista se hacen, pero ahora el misterio parece estar resuelto. Según informa el diario The New York Times, la cantante celebrará su boda con el deportista en un evento de varios días en el Madison Square Garden, que según un ejecutivo de la industria del entretenimiento, la Sra. Swift había alquilado. El ejecutivo de la industria del entretenimiento y otra persona con conocimiento del asunto describieron las festividades previstas: El 2 de julio, se planea una reunión íntima de aproximadamente 100 personas en el Madison Square Garden. Al día siguiente, el 3 de julio, cerca de 1000 invitados se reunirían allí para una celebración más espectacular, con posibles presentaciones en el escenario. Los preparativos van más allá del estadio: se solicitó un permiso a la ciudad de Nueva York para cerrar las calles alrededor del Madison Square Garden desde el 2 de julio hasta el mediodía del 4 de julio para los eventos, según tres personas con conocimiento del asunto. Varios miembros de los Kansas City Chiefs han reservado habitaciones de hotel para fechas cercanas al 3 de julio en el Marriott Marquis de Times Square, según una persona informada sobre el alojamiento. Se ha informado a los agentes de policía de Amtrak, que patrullan la estación debajo del estadio, que esperen una boda de Swift el fin de semana del 4 de julio.

@cnn Amid speculation that Taylor Swift and Travis Kelce could be getting married at Madison Square Garden over the July 4 weekend, CNN’s Gloria Pazmino and Elizabeth Wagmeister break down what they know about the upcoming nuptials. ♬ original sound - CNN

Será una celebración de lujo Desde que la Sra. Swift y el Sr. Kelce anunciaron su compromiso el pasado agosto , su relación ha acaparado una atención desmesurada. En Estados Unidos no hay bodas reales, pero la unión entre, posiblemente, la mayor estrella del pop del mundo y el tres veces campeón del Super Bowl con los Chiefs se le acerca bastante. Según un ejecutivo de la industria del entretenimiento, se ha visto a personas que trabajan para la Sra. Swift en Rock Lititz, un complejo de producción en el condado de Lancaster, Pensilvania, donde se construyen los escenarios para los grandes conciertos y donde a veces ensayan músicos de renombre. Winick Productions, una destacada empresa de organización de eventos que ha participado en importantes eventos de alfombra roja, incluyendo el Madison Square Garden, presentó la solicitud ante la Oficina de Permisos para Actividades en la Vía Pública de la ciudad a principios de junio. La empresa solicitó autorización para instalar una carpa o toldo fuera del estadio para el evento, que, según indicó, contaría con entre 500 y 999 asistentes. También señaló que los camiones necesitarían espacio para cargar y descargar materiales en el estadio. Un representante de Winick Productions, con sede en el Upper West Side de Manhattan, declinó hacer comentarios cuando fue contactado por un periodista el martes.