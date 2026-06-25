Poncho de Nigris ofrece medio millón de pesos por el pato Merlín

México.

El pato Merlín ha causado sensación en México durante la Copa Mundial de la FIFA 2026 pues la afición mexicana lo ha adoptado como la mascota no oficial de esta competencia, además de que se ha vuelto viral en redes sociales, lo que le ha traído fama a él y su familia. Por ello, Poncho De Nigris lanzó una oferta para comprar a este animal.

La fama del pato Merlín es tal, que ya estuvo presente en la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum, que fue criticada por recibir a esta mascota y su familia y no al Colectivo de Madres Buscadoras, que realizaron protestas durante el Mundial 2026 en CDMX para denunciar la crisis de desaparición forzada que se vive en el país.

A través de sus redes sociales, Poncho De Nigris informó que ofrecía 500 mil pesos mexicanos a la familia del pato Merlin para comprar a la mascota, lo que causó revuelo en redes sociales pues muchos lo criticaron por querer comprar al animal pues indicaron que quería lucrar con el nombre al registrarlo como marca, entre otras cosas.