Lele Pons se une a la ayuda comunitaria de Venezuela tras terremoto

Venezuela.

La influencer y cantante caraqueña, Lele Pons, fue una de las primeras celebridades en reaccionar ante los devastadores terremotos que sacudieron a su país natal este miércoles 24 de junio, y lo hizo de una manera que va más allá del mensaje de condolencias.

Lele convirtió su cuenta de Instagram en un espacio activo de coordinación para quienes necesitan ayuda sobre el terreno.

La reacción de Lele Pons fue inmediata y concreta. La creadora de contenido publicó un mensaje en Instagram cuyo propósito es que sus seguidores puedan usar sus redes para encontrar ayuda, y pidió que sea a través de los comentarios que puedan organizarse.