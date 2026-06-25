Lele Pons se une a la ayuda comunitaria de Venezuela tras terremoto

La influencer y cantante caraqueña, Lele Pons, fue una de las primeras celebridades en reaccionar ante los devastadores terremotos que sacudieron a su país natal este miércoles 24 de junio, y lo hizo de una manera que va más allá del mensaje de condolencias.
Lele convirtió su cuenta de Instagram en un espacio activo de coordinación para quienes necesitan ayuda sobre el terreno.
La reacción de Lele Pons fue inmediata y concreta. La creadora de contenido publicó un mensaje en Instagram cuyo propósito es que sus seguidores puedan usar sus redes para encontrar ayuda, y pidió que sea a través de los comentarios que puedan organizarse.
"Esta publicación es sólo para personas en Venezuela, les dejo este post por si necesitan pegar un grito. Y para grupos que estén activos a colaborar. Por favor, sean bien específicos con las direcciones. Mucha fuerza", escribió la influencer junto a Danny Ocean.
Lele Pons, quien es es originaria de Caracas, Venezuela, aunque se mudó a Miami, Florida, a los cinco años de edad, donde creció y comenzó su carrera.
En 2014 inició su trayectoria como influencer con videos en Vine, y actualmente cuenta con más de 52 millones de seguidores en Instagram y 33 millones en TikTok.
Lele Pons no fue la única voz del mundo del espectáculo en alzarse. Ricardo Montaner fue uno de los primeros artistas en reaccionar, compartiendo un mensaje de preocupación en redes sociales: "Dios mío, Venezuela. Padre protege a tu pueblo."