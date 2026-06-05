Muere el padre de Nilo Espinal: así lo despiden en redes

Múltiples muestras de condolencias y cariño ha recibido en redes sociales el cantante y bajista del grupo de rock hondureño Diablos Negros, Nilo Espinal, tras conocerse la noticia del fallecimiento de su padre, Nilo Erilberto Espinal Midence. El velatorio se realiza en el Tabernáculo La Bendición, en Las Mesas, Zamorano.
Al comunicar la noticia en sus redes sociales, Nilo Espinal expresó que, si bien está “destrozado”, le da gracias a Dios “por el padre que me dio y el tiempo que me lo prestó”.
“Viejo de mi vida, te amaré eternamente, gracias por todo y más”, escribió el artista en sus historias de Instagram, junto a una fotografía en compañía de su padre.
Don Nilo Erilberto Espinal Midence fue carpintero, músico y un hombre de fe. Dejó plasmada su espiritualidad en las canciones “Jesucristo” y “Quién me ha tocado?”.
Con él se fue el hombre que le enseñó a su hijo, el cantante hondureño Nilo Espinal, a tocar el bajo en la iglesia; quien lo dejó construir una guitarra con una paila y nailon en su propio taller antes de regalarle una de verdad; y el padre al que el artista llamaba, sin exagerar, su mejor amigo.
Las condolencias llegaron rápidamente desde distintos ámbitos. Entre ellos el del alcalde capitalino Juan Diego Zelaya escribió “sintiendo mucho tu pérdida” en la sección de comentarios.
Los Bohemios, Nono y Yambé, difundieron una nota de duelo: “Hoy abrazamos tu corazón y te acompañamos en este momento de profundo dolor por la partida de tu amado padre”, escribieron, cerrando con un mensaje de apoyo: “No estás solo. Estamos contigo”.
La cantante Shirley Paz expresó que “el cielo está de fiesta porque recibe a uno de los suyos”.
Diablos Negros emitió un comunicado en el que se unió “al dolor de la familia Espinal Midence por la irreparable pérdida de Nilo Erilberto Espinal Midence”, y extendió sus muestras de solidaridad al entorno familiar en estos momentos difíciles.
Por su parte, Génesis Verde afirmó que no hay palabras suficientes y pidió a Dios fortaleza y consuelo para el artista y su familia.
En sus redes sociales, Nilo Espinal agradeció las condolencias de familia, amigos, colegas y fans:"Muchas gracias a todos por sus mensajes de condolencias a nombre mío y de toda mi familia. Mi amado papá ya está descansando, en memoria de mi viejo, un señor honorable, talentoso, humilde; en fin, tantas cosas. Si bien es cierto estoy destrozado, le doy gracias a Dios por el padre que me dio y el tiempo que me lo prestó", expresó.
Asimismo, añadió: “Papá, como te dije, sos eterno. Te amo y te amaré, mi viejo. Mi padre será velado en la iglesia La Bendición de Las Mesas, Zamorano. De nuevo, muchas gracias familia”.