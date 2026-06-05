Muere el padre de Nilo Espinal: así lo despiden en redes

En sus redes sociales, Nilo Espinal agradeció las condolencias de familia, amigos, colegas y fans:"Muchas gracias a todos por sus mensajes de condolencias a nombre mío y de toda mi familia. Mi amado papá ya está descansando, en memoria de mi viejo, un señor honorable, talentoso, humilde; en fin, tantas cosas. Si bien es cierto estoy destrozado, le doy gracias a Dios por el padre que me dio y el tiempo que me lo prestó", expresó.