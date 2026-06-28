Courteney Cox y Johnny McDaid se separan tras más de 10 años juntos

Estados Unidos.

Courteney Cox y Johnny McDaid han puesto fin a su relación.

La actriz de Friends, de 62 años, y el músico de Snow Patrol, de 49, han terminado su noviazgo tras más de 10 años juntos, según confirma PEOPLE. El Daily Mail fue el primero en informar la noticia.

No fue posible contactar de inmediato con los representantes de Cox y McDaid para obtener comentarios.

La última vez que se les vio juntos en público fue en el US Open en septiembre de 2025. Antes de eso, la actriz celebró el 48 cumpleaños del músico con una emotiva publicación en julio.

"Feliz cumpleaños al hombre que puede hacer casi cualquier cosa", escribió Cox en Instagram junto a fotos de McDaid actuando en el escenario, pilotando un avión y sonriendo junto a ella con un pez que había pescado. "Te quiero siempre, J ".