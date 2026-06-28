Courteney Cox y Johnny McDaid se separan tras más de 10 años juntos

Courteney Cox y Johnny McDaid han puesto fin a su relación.
La actriz de Friends, de 62 años, y el músico de Snow Patrol, de 49, han terminado su noviazgo tras más de 10 años juntos, según confirma PEOPLE. El Daily Mail fue el primero en informar la noticia.
No fue posible contactar de inmediato con los representantes de Cox y McDaid para obtener comentarios.
La última vez que se les vio juntos en público fue en el US Open en septiembre de 2025. Antes de eso, la actriz celebró el 48 cumpleaños del músico con una emotiva publicación en julio.
"Feliz cumpleaños al hombre que puede hacer casi cualquier cosa", escribió Cox en Instagram junto a fotos de McDaid actuando en el escenario, pilotando un avión y sonriendo junto a ella con un pez que había pescado. "Te quiero siempre, J ".
@thesun Courteney Cox has split from her Snow Patrol partner Johnny McDaid after 10 years together, with the relationship quietly ending last year - and he's already moved on. Read the full story above. #courteneycox #snowpatrol #johnnymcdaid ♬ original sound - The Sun
La historia de su amor
Cox y McDaid comenzaron a salir a finales de 2013 tras conocerse en una fiesta repleta de estrellas organizada por la protagonista de Cougar Town. Se comprometieron nueve meses después, pero rompieron su compromiso a finales de 2015. Se reconciliaron al año siguiente, pero no volvieron a comprometerse.
En abril de 2024, Cox reveló que ella y McDaid habían terminado su relación inicialmente durante una sesión de terapia de pareja.
“Después de tres años, terminamos, y fue muy intenso. Terminamos en terapia. No me lo esperaba, ni debería haberlo previsto”, dijo en un episodio del podcast Minnie Questions with Minnie Driver en aquel entonces.
“Simplemente rompió conmigo en el primer minuto. Y yo me quedé como: ¿Qué? Estábamos comprometidos, y me quedé en shock. Sentí un dolor inmenso”.
“No intentaba sorprenderme. Sufría mucho en la relación”, continuó. “Había tanto que necesitaba resolver que tenía que proteger su corazón”.
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Si bien Cox enfatizó que la ruptura le enseñó a recuperar su voz y sus límites, también explicó que estaba agradecida por ella, ya que transformó su relación cuando volvieron a estar juntos al año siguiente.
"Realmente me enseñó cómo me desenvolvía en el mundo", dijo en el podcast. "¿Qué cosas de mi infancia necesitaba? Por ejemplo, si era ser adorada por los hombres o cosas que no sabía cómo dejar ir para estar en una relación. A no tomarme las cosas personalmente, a establecer mis límites. Simplemente me adentré en mí misma y tuve una excelente terapeuta".