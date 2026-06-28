Stevie Nicks y Tim McGraw cantarán en la boda de Taylor Swift

¡Una historia de amor inolvidable!
Según el sitio Page Six, Stevie Nicks y Tim McGraw se presentarán en lo que algunos expertos llaman la "boda-fiesta" de Taylor Swift y Travis Kelce en el Madison Square Garden. Cabe recordar que el primer éxito de Taylor en Billboard, cuando tenía solo 16 años, se titulaba "Tim McGraw".
Swift, conocida por dar pistas a sus fans antes del lanzamiento de sus álbumes, dejó una gran pista cuando lució una camiseta con el nombre "Stevie Knicks" en el cuarto partido de las Finales de la NBA el 10 de junio en el MSG.
"He oído que Taylor invitó a tanta gente que será más grande que la Met Gala", comentó una fuente de la industria.
Esta semana, el Ayuntamiento confirmó que existe un permiso para una fiesta en el Madison Square Garden el viernes para más de 1000 personas, según informó una fuente de la industria, quienes habían sido invitados por mensaje de texto y correo electrónico.
Page Six también confirmó que hay un permiso para un evento más íntimo para 100 personas el jueves; una fuente indicó que se trata de una cena de ensayo.
Muchos de los invitados de la cantante creen desde hace tiempo que la ceremonia tendrá lugar antes. "Creo que es posible que ya haya ocurrido", comentó la fuente.
En Nashville, donde Swift se mudó con tan solo 14 años para lanzar su carrera musical, todos están entusiasmados con las celebraciones.
Los artistas de Tennessee, Kenny Chesney y Kesha, cancelaron fechas de sus giras relacionadas con la boda, y circulan rumores de que lo hacen para poder asistir, junto con Dierks Bentley y miembros de Little Big Town y Sugarland.
"Kelsea Ballerini definitivamente irá", afirmó una fuente del mundo de la música.
Fuentes de Nashville han escuchado que habrá varias presentaciones en el evento del viernes en el Madison Square Garden, con rumores de que Paul McCartney, quien subió al escenario con Swift en las celebraciones del 40 aniversario de "Saturday Night Live" en 2015, actuará. Sin embargo, según nos informan, el ex Beatle se encuentra actualmente en el Reino Unido.
Pero su hija, la diseñadora de moda Stella McCartney, es amiga de Swift y se cree que está invitada, e incluso podría participar en el diseño de uno de los atuendos de la novia. De hecho, Swift fue vista recientemente luciendo un conjunto de McCartney en blanco nupcial.
Si bien Vogue sin duda se interesó en publicar un reportaje sobre Swift y su vestido, nos han dicho que no posará para la revista de moda.
Entre los invitados se encuentran Abigail Anderson, la mejor amiga de Swift desde la secundaria, quien será su dama de honor; Este, Danielle y Alana Haim; Zoe Kravitz (cuyo prometido, Harry Styles, ex de Swift, está de gira); Ed Sheeran; Jack Antonoff y Margaret Qualley; Mariska Hargitay; y Cara Delevingne. Suki Waterhouse, Gigi Hadid y su novio Bradley Cooper, y Selena Gomez y Benny Blanco.