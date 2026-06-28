Stevie Nicks y Tim McGraw cantarán en la boda de Taylor Swift

Estados Unidos.

¡Una historia de amor inolvidable!

Según el sitio Page Six, Stevie Nicks y Tim McGraw se presentarán en lo que algunos expertos llaman la "boda-fiesta" de Taylor Swift y Travis Kelce en el Madison Square Garden. Cabe recordar que el primer éxito de Taylor en Billboard, cuando tenía solo 16 años, se titulaba "Tim McGraw".

Swift, conocida por dar pistas a sus fans antes del lanzamiento de sus álbumes, dejó una gran pista cuando lució una camiseta con el nombre "Stevie Knicks" en el cuarto partido de las Finales de la NBA el 10 de junio en el MSG.

"He oído que Taylor invitó a tanta gente que será más grande que la Met Gala", comentó una fuente de la industria.

Esta semana, el Ayuntamiento confirmó que existe un permiso para una fiesta en el Madison Square Garden el viernes para más de 1000 personas, según informó una fuente de la industria, quienes habían sido invitados por mensaje de texto y correo electrónico.

Page Six también confirmó que hay un permiso para un evento más íntimo para 100 personas el jueves; una fuente indicó que se trata de una cena de ensayo.