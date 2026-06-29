Suga de BTS estrenó antes que nadie la nueva camiseta del Atlético de Madrid

mADRID

El Atlético de Madrid presentó este lunes su nueva camiseta principal para la temporada 2026-2027, con la que, según el club, "rinde homenaje a las icónicas rayas rojiblancas del club y las lleva un paso más allá".

La presentación oficial contó con la participación de Álex Baena, Giuliano Simeone, Marcos Llorente y Marc Pubill como protagonistas del primer equipo masculino.

"Nacida antes del pitido inicial y pensada para sentirse en cada detalle, este nuevo uniforme combina nuestra tradición con la tecnología Nike Aero-Fit, que mejora la transpirabilidad y la libertad de movimiento sobre el campo", informó el club en sus canales oficiales.

De acuerdo con la entidad rojiblanca, el diseño recupera "el espíritu de las rayas que han acompañado al Atleti durante generaciones" e incorpora un cuello de pico en color azul marino, a juego con el borde de las mangas, el pantalón y las medias.

Además, el interior de las franjas incluye el tridente, uno de los símbolos más representativos de la afición atlética. "Asociado a Neptuno, guardián de las celebraciones del equipo, el tridente evoca los grandes momentos de felicidad vividos por el club", añadió la institución.