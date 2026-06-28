Muere la actriz y comediante Gabriela Fleritt tras doble terremoto en Venezuela

El ámbito artístico venezolano atraviesa un momento de tristeza tras confirmarse el fallecimiento de la actriz, locutora y comediante Gabriela Fleritt, de 55 años, luego de los fuertes terremotos registrados recientemente en Venezuela.
De acuerdo con reportes locales, Fleritt había sido reportada como desaparecida en el estado La Guaira tras el doble terremoto que sacudió varias regiones esta semana. Horas después, las autoridades la localizaron sin vida junto a otros integrantes de su familia, según información difundida por medios nacionales.
La artista desarrolló una reconocida carrera en la televisión venezolana, participando en espacios de humor y entretenimiento como “Bienvenidos”, “Cheverísimo” y “A que te ríes”, además de incursionar en producciones dramáticas a lo largo de su trayectoria.
Su trabajo en la pantalla chica la consolidó como una figura apreciada por el público, destacando por su carisma, versatilidad y aporte constante al entretenimiento durante varios años en la industria.
La noticia de su muerte ha provocado múltiples muestras de solidaridad y pesar en redes sociales, donde colegas del medio artístico y seguidores han expresado mensajes de condolencias ante la pérdida de la actriz.
Mientras tanto, continúan las labores de búsqueda y rescate en las zonas afectadas por los recientes sismos que han dejado un saldo significativo de víctimas, además de severos daños materiales en distintas regiones del país.