Muere la actriz y comediante Gabriela Fleritt tras doble terremoto en Venezuela

La Guaira, Venezuela

El ámbito artístico venezolano atraviesa un momento de tristeza tras confirmarse el fallecimiento de la actriz, locutora y comediante Gabriela Fleritt, de 55 años, luego de los fuertes terremotos registrados recientemente en Venezuela.

De acuerdo con reportes locales, Fleritt había sido reportada como desaparecida en el estado La Guaira tras el doble terremoto que sacudió varias regiones esta semana. Horas después, las autoridades la localizaron sin vida junto a otros integrantes de su familia, según información difundida por medios nacionales.

La artista desarrolló una reconocida carrera en la televisión venezolana, participando en espacios de humor y entretenimiento como “Bienvenidos”, “Cheverísimo” y “A que te ríes”, además de incursionar en producciones dramáticas a lo largo de su trayectoria.