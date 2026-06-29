Bad Bunny sorprendió al cantar con Damon Albarn de Gorillaz en Londres

Bad Bunny protagonizó una de las sorpresas de su paso por Londres al compartir escenario con Damon Albarn, líder de Gorillaz , durante su segundo concierto en el estadio del Tottenham Hotspur.

El artista puertorriqueño, cuyo nombre real es Benito Martínez Ocasio, regresó a la capital británica ocho años después de su primera actuación en la ciudad, cuando presentó su álbum debut X 100pre en el O2 Forum Kentish Town.

En esta ocasión, el cantante ofreció dos conciertos con entradas agotadas los días 27 y 28 de junio, ante cerca de 50.000 asistentes por noche, consolidando su primera gran incursión en estadios del Reino Unido.

El tour Debí Tirar Más Fotos ha supuesto además un éxito comercial, con una recaudación global que supera los 360 millones de dólares, según datos de Billboard Boxscore, pese a no incluir fechas en Estados Unidos.

En el ámbito de las listas británicas, 2026 ha marcado un avance significativo para su carrera, con el álbum alcanzando el número 2 en la lista oficial del Reino Unido y uno de sus sencillos situándose en el top 4.

El segundo concierto en Londres incluyó una puesta en escena con banda en vivo y arreglos de música tradicional puertorriqueña, que convivieron con sus temas de reguetón y trap más conocidos.

Canciones como “Monaco” y “Bichiyal” formaron parte del repertorio, en un espectáculo que combinó elementos urbanos con ritmos de plena y bomba, reforzando el carácter festivo del espectáculo.

Uno de los momentos destacados de la noche fue la interpretación de “Ni Bien Ni Mal”, anunciada como una canción exclusiva para el público de Londres, lo que generó una fuerte reacción entre los asistentes.