Karol G se confiesa con Rosalía en el confesionario de La Perla

Rosalía invitó a la colombiana Karol G a participar en el confesionario de su más reciente concierto en Inglewood, California (EE. UU.), donde la recibió con un caluroso abrazo tras calificarla como la "única e inigualable".

Emocionada, la cantante española dio la bienvenida a la intérprete colombiana, quien aprovechó su presencia en el conocido confesionario del Lux Tour para compartir una experiencia sobre una antigua relación sentimental, sin revelar la identidad de la persona a la que hacía referencia.

"Ella ha demostrado que con trabajo, con disciplina y mucho, mucho corazón, uno puede romper fronteras y llevar su música por el mundo entero", dijo Rosalía al presentar a la colombiana.

"Ella es una rock star, una leyenda, una mujer fuerte que cree en sí misma. ¡Recibamos con amor y con un aplauso inmenso, por favor, a la única e inigualable, a la Bichota !", exclamó Rosalía ante la ovación de los asistentes que llenaron el martes por la noche el Kia Forum de Inglewood, durante su segunda presentación en esa ciudad californiana.

Las dos artistas se fundieron en un abrazo antes de pasar al confesionario, un espacio de conversación dentro de los conciertos del Lux Tour, al que Rosalía ha invitado anteriormente a artistas como Aitana, Lola Young, Bad Gyal y Guitarricadelafuente; actrices como Rossy de Palma y Cara Delevingne; ya la futbolista Kika Nazareth.

Rosalía recordó que solo había coincidido una vez con Karol G, hace varios años. "Un hola y adiós, rapidísimo", comentó. Añadió que su participación en el confesionario hacía que su amistad pasara a "otro nivel".

Después llegó la confesión de Karol G, centrada en una relación con una persona a la que, según relató, no le gustaba celebrar su cumpleaños junto a ella.

"Lo más curioso era esperar la excusa para el siguiente año para no estar en mi cumpleaños, y el siguiente año para no estar en mi cumpleaños y el siguiente año para no estar en mi cumpleaños", señaló la cantante colombiana, ante la sorpresa de Rosalía, quien aseguró que no lograba comprender esa situación.

Según contó Karol G, durante el primer y el segundo año de la relación pasaron separados su cumpleaños, mientras que el tercero sí lo celebraron juntos. Sin embargo, al llegar el cuarto año, cuando planeaban festejarlo con un viaje, él decidió marcharse mientras ambos esperaban en la sala de embarque del aeropuerto.

"¿Te han dejado en la sala de espera del aeropuerto?", preguntó Rosalía, antes de añadir que para ella "eso sería imperdonable".

"Bajé las maletas. Me quedé. Pero me bajé de ese vuelo y me bajé del vuelo completo", respondió Karol G, sin identificar en ningún momento a la persona de la que hablaba.

La artista colombiana terminó recientemente una relación de más de tres años con su compatriota Feid. Antes de ello mantuvo una relación con el puertorriqueño Anuel AA. No obstante, durante su relato no hizo referencia explícita a ninguna de esas personas.

Rosalía reaccionó a la confesión con estas palabras: "Yo tengo que decir que, en mi país, cuando alguien es así, un cabrón, le decimos, ufff, vaya perla. Así que hoy vamos a celebrar más y mejor que ningún cumpleaños porque te deshiciste de esa perla hijo de puta", dijo antes de interpretar 'La perla', tema incluido en su más reciente álbum, 'Lux'.