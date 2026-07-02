Eminem pierde una batalla legal en Australia ¿De qué se trata?

Australia.

El rapero estadounidense Eminem no podrá vender determinados artículos de su marca de ropa 'Shady Limited' en Australia después de que las autoridades del país fallasen a favor de la firma local de productos de playa 'Swim Shady' en una disputa legal con el cantante, en medio de otro proceso similar en EE. UU.

El Registrador de Marcas de Australia dirimió en un fallo divulgado la víspera que en el país austral 'Shady Limited' está sobre todo vinculado al apodo del artista y a su carrera musical, y no a la moda, tras un proceso de disputa de marca lanzado el pasado año por la similitud de los nombres.

Eminem, cuyo nombre real es Marshall B. Mathers III, no podrá vender bajo el nombre 'Shady' ropa, calzado, sombreros, bolsos o artículos de cuero a partir del 1 de agosto en Australia, pero conservará el sello para otras categorías, como música o electrónica.

El artista deberá cubrir asimismo los gastos legales de 'Swim Shady', aunque la decisión se podrá apelar hasta el 22 de julio.

Los cofundadores de la marca australiana, Jeremy Scott y Elizabeth Afrakoff, celebraron este jueves la decisión, pero puntualizaron que "es solo un paso", pues "aún quedan asuntos por resolver" porque "'Swim Shady' continúa defendiendo sus derechos de propiedad intelectual "internacionalmente".

Y es que ambas partes mantienen también una disputa en Estados Unidos.