Frankie Muniz y Paige Price se divorcian tras 10 años de matrimonio

Frankie Muniz sorprendió a sus seguidores al anunciar este miércoles 1 de julio su divorcio con Paige Price luego de 10 años de matrimonio. El protagonista de “Malcolm el de en medio" destacó la buena relación que existe con su ahora exesposa, a quien le agradeció por el apoyo que le brindó como pareja y en sus proyectos profesionales por los que, incluso, abandonó en ocasiones sus propios sueños.
La historia de amor de Frankie Muniz y Paige Price comenzó en 2016 cuando se conocieron en un evento benéfico en California donde ella trabajaba como presentadora. Meses después hicieron público su romance y en noviembre de 2018 el actor le propuso matrimonio durante un festival de linternas en Arizona. Se casaron por el civil en 2019 y en febrero de 2020 celebraron con una gran fiesta. En 2021 le dieron la bienvenida a su único hijo, Mauz Mosley.
A través de sus redes sociales, Frankie Muniz compartió un mensaje en el que se dijo agradecido con Paige Price por su apoyo durante los 10 años que estuvieron juntos. El actor puntualizó en que mantiene cercanía con su ahora exesposa debido al negocio que tienen juntos, además de que poseen una gran amistad por el hijo que tienen en común. El actor agradeció las muestras de apoyo y pidió privacidad puntualizando en que no darán declaraciones sobre su separación.
“Tras un periodo de separación que mantuvimos en privado, Paige y yo hemos decidido seguir adelante con la disolución de nuestro matrimonio. Después de 10 años maravillosos juntos, hemos evolucionado de tal manera que nos hemos dado cuenta de que nuestra relación fluye de forma más natural y sólida como una profunda amistad y como padres que comparten la crianza", se lee en el comunicado.