Frankie Muniz y Paige Price se divorcian tras 10 años de matrimonio

Estados Unidos.

Frankie Muniz sorprendió a sus seguidores al anunciar este miércoles 1 de julio su divorcio con Paige Price luego de 10 años de matrimonio. El protagonista de “Malcolm el de en medio" destacó la buena relación que existe con su ahora exesposa, a quien le agradeció por el apoyo que le brindó como pareja y en sus proyectos profesionales por los que, incluso, abandonó en ocasiones sus propios sueños.

La historia de amor de Frankie Muniz y Paige Price comenzó en 2016 cuando se conocieron en un evento benéfico en California donde ella trabajaba como presentadora. Meses después hicieron público su romance y en noviembre de 2018 el actor le propuso matrimonio durante un festival de linternas en Arizona. Se casaron por el civil en 2019 y en febrero de 2020 celebraron con una gran fiesta. En 2021 le dieron la bienvenida a su único hijo, Mauz Mosley.