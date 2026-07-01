El hondureño El Quantum conquista #1 en Monitor Latino y entra al Top 50 de Spotify Honduras

El cantante hondureño-estadounidense "El Quantum" continúa sumando importantes éxitos en su carrera musical tras alcanzar un doble logro con su más reciente sencillo, "Pequeña Queen", que se ha convertido en una de las canciones más escuchadas del momento en Honduras.
La producción logró posicionarse en el primer lugar del ranking de Monitor Latino, consolidándose como la canción más sonada en las emisoras de radio del país, un reconocimiento que refleja el respaldo de las estaciones radiales y la creciente popularidad del artista.
A este importante hito se suma su ingreso al Top 50 de Spotify Honduras, donde el tema figura entre las canciones más reproducidas por los usuarios de la plataforma, evidenciando el impacto que ha tenido también en el ámbito del streaming.
Con una propuesta que combina ritmos de reggaetón con influencias del regional mexicano, "Pequeña Queen" ha logrado conectar con miles de oyentes, destacándose por su estilo fresco y convirtiéndose en una de las producciones más comentadas de las últimas semanas.
El Quantum, artista de raíces hondureñas nacido en Los Ángeles, Estados Unidos, continúa fortaleciendo su presencia en la escena musical latina, llevando en alto sus orígenes mientras amplía su alcance tanto dentro como fuera del país.
Este nuevo doble reconocimiento representa un paso importante en su trayectoria artística y confirma que "Pequeña Queen" se perfila como uno de los grandes éxitos musicales del año, consolidando a El Quantum como una de las figuras emergentes con mayor proyección internacional.