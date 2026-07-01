Muere Manolo Arjona, fundador de Locomía, a los 58 años

España.

Se informó sobre la muerte del cantante Manuel Arjona, quien fue mejor conocido como Manolo Arjona. Es recordado por ser parte de la agrupación española Locomía, que tuvo un boom en los años 80 y 90, al grado de que fue popular en México y Latinoamérica.

El deceso del músico, de 58 años de edad, fue dado a conocer mediante una historia en Instagram por Luis Font, hermano de Xabier Font, uno de los creadores de la banda. La prensa del extranjero confirmó esto y se precisó que perdió la vida la madrugada de hoy, miércoles 1 de julio.

“Hoy tu luz se ha elevado al cielo, pero su recuerdo vive en nosotros”, dice la publicación.