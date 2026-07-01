Muere Victor Willis, vocalista y fundador de "Village People"

Estados Unidos.

Victor Willis, vocalista principal de la Village People, murió a los 74 años de edad el pasado 30 de junio luego de enfrentar una "breve pero agresiva enfermedad", según reveló un portavoz a través de las redes sociales oficiales de la agrupación, quien, a su vez, solicitó respeto a su privacidad.

"Con profunda tristeza, anunciamos el fallecimiento de Victor Willis, vocalista de Village People. Victor falleció el 'lunes 30 de junio de 2026' tras una breve pero agresiva enfermedad. Solicitamos respeto a su privacidad", se lee en la publicación de Facebook que fue acompañada por una fotografía del artista.