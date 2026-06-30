Ángela Aguilar sorprende con radical cambio de look

México.

Ángela Aguilar llamó la atención de sus seguidores por un cambio de imagen que rápidamente comenzó a generar conversación en redes sociales. La cantante mexicana apareció con un estilo renovado que dejó ver una faceta diferente a la que durante años ha mostrado al público.

El nuevo look de Ángela Aguilar se dio a conocer a través de una publicación compartida por Jonathan Alexis VC, especialista en belleza, quien mostró el resultado del cambio que realizó para la artista. En las imágenes se aprecia a la cantante con una melena larga y abundante, además de un ajuste en el tono del cabello que resaltó sus facciones.