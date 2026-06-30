Ángela Aguilar sorprende con radical cambio de look

Ángela Aguilar llamó la atención de sus seguidores por un cambio de imagen que rápidamente comenzó a generar conversación en redes sociales. La cantante mexicana apareció con un estilo renovado que dejó ver una faceta diferente a la que durante años ha mostrado al público.
El nuevo look de Ángela Aguilar se dio a conocer a través de una publicación compartida por Jonathan Alexis VC, especialista en belleza, quien mostró el resultado del cambio que realizó para la artista. En las imágenes se aprecia a la cantante con una melena larga y abundante, además de un ajuste en el tono del cabello que resaltó sus facciones.
De acuerdo con la descripción que acompañó la publicación, el objetivo del diseño fue mantener una imagen elegante y armónica con sus rasgos naturales. El experto señaló que trabajó en un corte fino y un color que complementara su colorimetría, además de mencionar que la cantante quedó satisfecha con el resultado final.
La transformación generó múltiples reacciones entre el público. Varios usuarios destacaron que el nuevo estilo hace que la intérprete luzca más estilizada y sofisticada, especialmente por el efecto que aportan las extensiones. Otros comentarios señalaron que Ángela logra adaptarse bien a distintos estilos y que este cambio demuestra su versatilidad para reinventar su imagen.