Danny Glover revela que padece alzheimer: "La vida sigue"

Washington.

El actor estadounidense Danny Glover hizo público el alzheimer que padece y compartió algunos detalles sobre la enfermedad y su manera de afrontarla en una entrevista concedida a la revista People en la que lanza un mensaje de optimismo a quienes sufren esta dolencia.

"Todavía tengo a mi hija, tengo amigos. Solo quiero decir que la vida sigue", aseguró Glover.

El actor, que cumplirá 80 años el próximo 22 de julio, respondió a las preguntas de la revista "alternando a menudo pensamientos inconclusos y digresiones personales poéticas", según la propia publicación y confirmando lo que su hija Clarisa asegura "creo que a veces está consciente y otras no".

Glover hizo público este martes que padecía la enfermedad en The Today Show, de la cadena NBC, con el objetivo, según explicó, de visibilizar el alzheimer y también de transmitir que sigue adelante pese al diagnóstico.

Tras saltar a la fama por 'El color púrpura', Glover consolidó su popularidad en 'Arma letal' junto a Mel Gibson.