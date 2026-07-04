Shakira anuncia que la fundación de la FIFA donará medio millón de dólares para ayudar a Venezuela

Bogotá, Colombia.

La cantante colombiana Shakira anunció que el Fondo para la Educación Global Citizen de la FIFA, del que es colaboradora, donará 500,000 dólares para ayudar a los niños de Venezuela tras los dos terremotos que afectaron al país.

"Me enorgullece compartir que el Fondo para la Educación Global Citizen de la FIFA destinará 500,000 dólares para apoyar a organizaciones en Venezuela que ayudan a niños cuya educación se ha visto interrumpida por esta terrible tragedia", aseguró la artista en inglés en un video publicado en Instagram.

La cantante invitó a organizaciones locales a solicitar financiamiento para ayudar a que los menores y maestros afectados regresen a la escuela y así restablecer el acceso a la educación.

Shakira informó que varias autoridades ya dieron "un paso al frente" en esta campaña, como el primer ministro de Canadá, Mark Carney.