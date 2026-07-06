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Giovanni Medina habla sobre Irina Baeva: "Ese diamante hay que cuidarlo"

El empresario Giovanni Medina demostró estar muy enamorado de la actriz rusa, con quien mantiene una relación desde hace un año.

  • Actualizado: 06 de julio de 2026 a las 10:30 -
  • Redacción web
Giovanni Medina habla sobre Irina Baeva: Ese diamante hay que cuidarlo

Giovanni Medina e Irina Baeva mantienen una discreta relación desde hace un año.

Miami, Florida.

En abril de 2025 se confirmó la relación amorosa entre Irina Baeva y Giovanni Medina. Desde entonces, la pareja ha sido vista en aeropuertos y también en varios eventos públicos.

Sin embargo, ninguno de los dos había hablado abiertamente sobre su relación, que comenzó poco después de que la actriz pusiera fin a su mediática y polémica historia de amor con el también actor Gabriel Soto.

Fue la semana pasada cuando el político mexicano, de buen ánimo, habló con la prensa y se refirió por primera vez a la mujer que le robó el corazón.

"Estoy agradecido. Hay que cuidar ese diamante. Nosotros decidimos, de mutuo acuerdo, no hablar nunca de nuestra relación", dijo Medina, quien tiene un hijo con Ninel Conde.

"Es algo que debe quedarse entre los dos. Hoy lo he comentado porque era importante darle su lugar. Lamento mucho que a algunas personas les haya molestado nuestra relación. Yo siempre fui honesto y la respeto", agregó.

Desde el año pasado circulan rumores de que la pareja habría contraído matrimonio durante un viaje a Dubái. Sin embargo, Medina negó categóricamente esa versión.

Aunque descartó que se hayan casado, sí reiteró el cariño y la admiración que siente por la actriz, a quien describió como "un diamante" y aseguró que prefiere mantener su relación lejos del escrutinio público.

Con información de People en Español.

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Redacción web
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redaccion@laprensa.hn

Artículo elaborado por el equipo periodístico de Diario LA PRENSA.

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