Giovanni Medina habla sobre Irina Baeva: "Ese diamante hay que cuidarlo"

Miami, Florida.

En abril de 2025 se confirmó la relación amorosa entre Irina Baeva y Giovanni Medina. Desde entonces, la pareja ha sido vista en aeropuertos y también en varios eventos públicos.

Sin embargo, ninguno de los dos había hablado abiertamente sobre su relación, que comenzó poco después de que la actriz pusiera fin a su mediática y polémica historia de amor con el también actor Gabriel Soto.

Fue la semana pasada cuando el político mexicano, de buen ánimo, habló con la prensa y se refirió por primera vez a la mujer que le robó el corazón.

"Estoy agradecido. Hay que cuidar ese diamante. Nosotros decidimos, de mutuo acuerdo, no hablar nunca de nuestra relación", dijo Medina, quien tiene un hijo con Ninel Conde.

"Es algo que debe quedarse entre los dos. Hoy lo he comentado porque era importante darle su lugar. Lamento mucho que a algunas personas les haya molestado nuestra relación. Yo siempre fui honesto y la respeto", agregó.