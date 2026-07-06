¡Sorpresa! Adam Sandler ofició la boda de Taylor Swift y Travis Kelce

Ciudad de México.

Aunque la noticia de que Taylor Swift y Travis Kelce ya están oficialmente casados quizá no haya sido una sorpresa —después de semanas de expectación y de que se filtraran pistas sobre el evento—, lo más sorprendente puede que haya sido quién ofició la ceremonia: Adam Sandler.

Una representante de Taylor Swift confirmó en un comunicado que en la ceremonia, celebrada en el Madison Square Garden, estuvieron presentes Austin Swift, el hermano de Taylor, que hizo de “padrino de honor” de Swift, y Jason Kelce, que fue el padrino del novio. El comunicado también decía que Adam Sandler había oficiado la ceremonia, describiéndolo como un amigo.

Ciertamente, hay vínculos: Kelce apareció junto a Sandler, el actor y comediante, en un cameo el año pasado en Happy Gilmore 2, la secuela del éxito de Sandler de 1996 sobre un inusual héroe del golf de clase trabajadora. Kelce, un destacado ala cerrada de los Kansas City Chiefs, había publicado en Instagram sobre la experiencia, junto con una serie de fotos de él y Sandler en el estadio.

Amigo, ¡esta vida es una locura!”, escribió Kelce. “Me sigue pareciendo tan surrealista haber tenido esta oportunidad”.

Sandler también fue invitado a New Heights, el pódcast que Kelce copresenta con su hermano, a principios de 2025. “Esto es icónico”, dijo Kelce, ataviado con una gorra de Happy Gilmore, sobre la aparición de Sandler.