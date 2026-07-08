Mariska Hargitay presentará la gala de los Emmy, la primera mujer en 15 años

Estados Unidos.

La actriz Mariska Hargitay será la presentadora de la 78 edición de los Premios Emmy, que se celebrará el 14 de septiembre en Los Ángeles, y se convertirá en la primera mujer en conducir la gala desde que en 2011 los presentara Jane Lynch.

Hargitay es actriz y productora ejecutiva de 'Law & Order: SVU' ('Ley y orden: Unidad de víctimas especiales'), que cuenta con 27 temporadas.

La gala tendrá lugar en el Peacock Theater y se emitirá en la NBC y en la plataforma Peacock, según señala el medio Variety. "Sacar a la luz historias importantes ha sido el motor de mi carrera.

Es un gran honor para mí presentar la 78 edición de los premios Emmy -coincidiendo con el centenario de mi querida NBC- y celebrar a esta extraordinaria comunidad de narradores", señaló Hargitay en un comunicado.

"Ya sea un actor o un director, un diseñador de vestuario o un diseñador de sonido, todos tenemos el privilegio de participar en la creación de una televisión que nos une. Independientemente de cómo, dónde o cuándo veamos los programas, compartimos las risas, las lágrimas, el amor por las historias y la entusiasta expectación por ver qué sucederá a continuación", añade.