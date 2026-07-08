Yolanda Andrade preocupa al revelar recaída en su salud

México.

La actriz y conductora mexicana Yolanda Andrade, de 54 años, volvió a encender las alertas sobre su actual estado de salud después de revelar esta mañana, que presenta algunas complicaciones que no solo le causan dolor, sino que la tienen tumbada en cama y con afectaciones en zonas que hasta ahora permanecían sanas y sin precedentes.

Esta mañana, la famosa apareció a través de un reel de Instagram en el que contó que no vive su mejor momento y que, por el contrario, su enfermedad y afecciones relacionadas a esta la tienen bajo reposo en cama y con un intenso dolor en todo el cuerpo.

Sin embargo, pese a las complicaciones no pierde la esperanza y el optimismo, ya que dijo que pese a tener un mal inicio de día, confía en que mañana jueves su salud y el estado de ánimo estarán mejores que hoy; como era de esperarse, sus fans y seguidores de Instagram pronto dejaron mensajes de apoyo y preocupación.