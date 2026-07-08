Cae segundo implicado en la muerte de Daysi Pineda en Copán

Copán

Las autoridades policiales detuvieron en las últimas horas al segundo implicado en la muerte de Daysi Pineda Bueso. El crimen ocurrió el pasado domingo en la comunidad de Veracruz, Copán, y ha mantenido conmocionada a la población local.

El sospechoso es un hombre de 25 años de edad. De acuerdo con las investigaciones policiales, este sujeto tiene antecedentes penales desde el año 2023 por el delito de homicidio en su grado de ejecución de tentativa, proceso por el cual gozaba de medidas distintas a la prisión preventiva.

Tras su detención, el imputado fue puesto a la disposición de la Fiscalía correspondiente para que responda por el violento suceso, mientras los agentes continúan recopilando indicios para robustecer el expediente judicial.