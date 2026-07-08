Cae segundo implicado en la muerte de Daysi Pineda en Copán

Las autoridades policiales detuvieron en las últimas horas al segundo implicado en la muerte de Daysi Pineda Bueso. El crimen ocurrió el pasado domingo en la comunidad de Veracruz, Copán, y ha mantenido conmocionada a la población local.
El sospechoso es un hombre de 25 años de edad. De acuerdo con las investigaciones policiales, este sujeto tiene antecedentes penales desde el año 2023 por el delito de homicidio en su grado de ejecución de tentativa, proceso por el cual gozaba de medidas distintas a la prisión preventiva.
Tras su detención, el imputado fue puesto a la disposición de la Fiscalía correspondiente para que responda por el violento suceso, mientras los agentes continúan recopilando indicios para robustecer el expediente judicial.
Hecho criminal
Pineda Bueso fue hallada sin vida en un sector montañoso de una comunidad del municipio de Veracruz, Copán. La mujer habría perdido la vida tras ser atacada de manera brutal con una piedra en reiteradas ocasiones.
Tras recibir el reporte de alerta por parte de varios ciudadanos que transitaban por la zona, agentes de la Policía Nacional se desplazaron rápidamente hasta el lugar de los hechos para resguardar la escena.
Horas después, los uniformados lograron la detención del primer sospechoso, quien sería expareja sentimental de la víctima, un joven de 19 años de edad, a quien se le supone responsable directo del atroz crimen.
Al momento de su detención, las autoridades le decomisaron prendas de vestir que presentaban presuntas manchas de sangre, las cuales serán fundamentales como evidencia científica.