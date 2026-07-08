Comparecen en audiencia inicial los siete acusados por la masacre de Rigores

San Pedro Sula, Cortés.

Los siete capturados por su presunta vinculación con la masacre ocurrida el pasado 21 de mayo en la aldea Rigores, departamento de Colón, comparecerán este miércoles a audiencia inicial ante los juzgados de San Pedro Sula, Cortés, bajo un fuerte dispositivo de seguridad. Los imputados enfrentarán el proceso judicial tras ser detenidos durante una operación ejecutada el martes 7 de julio, como parte de las investigaciones por el crimen que dejó 20 personas asesinadas. La Policía Nacional informó que las capturas fueron el resultado de tres allanamientos simultáneos realizados con orden judicial en los departamentos de Atlántida, Colón e Islas de la Bahía.

Los detenidos fueron identificados como Denis Joel Romero Morales, de 27 años; Brayan Josué Orellana Cortez, de 24; Junior Antonio Cardona Chirinos, de 21; Edwin Alexander Arteaga Núñez, de 35; Giesi Noé Castro Padilla, de 26; Allan David Castro Padilla, de 20; y Deylin Nicole Núñez López, de 18 años.

Durante uno de los allanamientos, efectuado en la aldea Matarras, municipio de Arizona, Atlántida, se produjo un enfrentamiento armado entre agentes policiales y uno de los sospechosos. De acuerdo con la Policía Nacional, el individuo habría atacado a los equipos de seguridad utilizando un fusil AR-15, por lo que los agentes respondieron al ataque. El presunto agresor murió durante el intercambio de disparos. Como parte de las diligencias, las autoridades decomisaron dos fusiles AR-15, dos escopetas, cuatro pistolas, cargadores para fusil y pistola, municiones, cuatro chalecos tácticos de uso oficial, indumentaria militar, seis teléfonos celulares y dos motocicletas. La Policía indicó que todas las evidencias aseguradas serán incorporadas al expediente investigativo que dirige la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), con el acompañamiento técnico y jurídico del Ministerio Público.