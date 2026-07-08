¿Se acabó la sustancia? Margaret Qualley y Jack Antonoff se han separado

Estados Unidos.

Jack Antonoff y Margaret Qualley se han separado tras casi tres años de matrimonio, según ha podido confirmar el sitio de entretenimiento, Page Six.

Por otro lado, este miércoles, una fuente describió su relación como "complicada", en declaraciones a la revista People. "Discuten mucho, y entre la carrera de ella y los constantes viajes o las largas jornadas de trabajo de él en el estudio, la situación se ha complicado", declaró la fuente.

En este mismo sentido, una segunda fuente insistió en que ambos están "resolviendo sus problemas".

La pareja desató rumores de separación el 3 de julio, cuando el líder de Bleachers, de 42 años, asistió a la boda de Taylor Swift y Travis Kelce en el Madison Square Garden junto a su hermana, Rachel, mientras que Qualley, de 31 años, estuvo ausente.

Antonoff fue visto por primera vez asistiendo a la cena de ensayo de la pareja el 2 de julio con la diseñadora de moda. Ella también lo acompañó a la boda, a la que asistieron numerosas celebridades, al día siguiente.

En ese momento, Page Six obtuvo fotos del productor entrando a la celebración con las manos en los bolsillos, lo que dificultaba ver si llevaba su anillo de casado.

En medio de rumores de que la protagonista de "La Sustancia", estaba demasiado ocupada filmando su próxima película como para asistir a la boda, una fuente le dijo a TMZ el miércoles que había terminado de filmar "King Snake" en junio y que no comenzará su próximo proyecto, "Possession", hasta mucho más adelante.