Carolina Sandoval sufre ataque de ansiedad en plena entrevista

Carolina Sandoval generó gran preocupación entre sus seguidores luego de que sufriera una crisis de ansiedad en plena transmisión momentos después de escuchar el testimonio de una joven afectada por los terremotos en Venezuela. La conductora de “¡Siéntese quien pueda!” fue auxiliada al instante por una terapeuta y luego trasladada a un hospital de emergencia.
Carolina Sandoval es una de las celebridades que se han sumado con donaciones, difundiendo información en redes sociales y ayuda para La Guaira, en Venezuela; sin embargo, fue el testimonio de una joven de nombre Arianna lo que le desató una intensa carga emocional que se sumó a la impotencia provocándole un fuerte ataque de ansiedad durante una transmisión en vivo a través de su cuenta de TikTok.
La conductora escuchó el testimonio de Arianna, joven que relataba la angustia que vive para recuperar el cuerpo de su madre que permanece bajo los escombros en un edificio de La Guaira. La joven indicó que le cobraban mil dólares por maquinaria especial, lo que generó impotencia en Sandoval que también pidió donaciones a sus seguidores.
@camaroncitosolis Hay que feo 😱😱😱😱 #carolinasandoval #anciedad #doctor #paratiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii #viral ♬ sonido original - Alberto Alvarado
Ante la preocupación de sus seguidores, Carolina Sandoval publicó un comunicado en el que explica que sufrió un ataque de ansiedad como resultado de la carga emocional y la impotencia al no saber de qué otra manera ayudar a las miles de personas afectadas por los terremotos en Venezuela.