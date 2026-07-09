Carolina Sandoval sufre ataque de ansiedad en plena entrevista

Estados Unidos.

Carolina Sandoval generó gran preocupación entre sus seguidores luego de que sufriera una crisis de ansiedad en plena transmisión momentos después de escuchar el testimonio de una joven afectada por los terremotos en Venezuela. La conductora de “¡Siéntese quien pueda!” fue auxiliada al instante por una terapeuta y luego trasladada a un hospital de emergencia.

Carolina Sandoval es una de las celebridades que se han sumado con donaciones, difundiendo información en redes sociales y ayuda para La Guaira, en Venezuela; sin embargo, fue el testimonio de una joven de nombre Arianna lo que le desató una intensa carga emocional que se sumó a la impotencia provocándole un fuerte ataque de ansiedad durante una transmisión en vivo a través de su cuenta de TikTok.