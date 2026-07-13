Sam Neill, actor de "Jurassic Park", muere a los 78 años

Australia.

El actor neozelandés Sam Neill, célebre por dar vida al paleontólogo Alan Grant en la saga 'Parque Jurásico', entre otros personajes, falleció este lunes a los 78 años de forma "repentina e inesperada" en Sídney, según informó su familia.

"Con profunda tristeza, la familia de Sam Neill comunica su fallecimiento el lunes 13 de julio en Sídney, Australia. Sam estuvo rodeado de su familia y falleció con la dignidad que caracterizó toda su vida", señala un comunicado difundido en su cuenta de Instagram.

"La pérdida fue repentina e inesperada, pero nos reconforta saber que Sam no padecía cáncer. Queremos expresar su más sincero agradecimiento al personal del Hospital Privado St. Vincent por la increíble atención brindada.

Se compartirán más detalles posteriormente, pero por ahora, en nombre de la familia, les pedimos que respeten su privacidad mientras atraviesan este inmenso dolor", agregaron sus seres queridos en el comunicado.