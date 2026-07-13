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Sam Neill, actor de "Jurassic Park", muere a los 78 años

Sam Neill era muy reconocido por su participación en la saga de "Jurassic Park".

  • Actualizado: 13 de julio de 2026 a las 00:30 -
  • Agencia EFE
Sam Neill, actor de Jurassic Park, muere a los 78 años

El actor Sam Neill en una imagen reciente. EFE/Susanna Sáez

 Susanna Saez / EFE
Australia.

El actor neozelandés Sam Neill, célebre por dar vida al paleontólogo Alan Grant en la saga 'Parque Jurásico', entre otros personajes, falleció este lunes a los 78 años de forma "repentina e inesperada" en Sídney, según informó su familia.

"Con profunda tristeza, la familia de Sam Neill comunica su fallecimiento el lunes 13 de julio en Sídney, Australia. Sam estuvo rodeado de su familia y falleció con la dignidad que caracterizó toda su vida", señala un comunicado difundido en su cuenta de Instagram.

"La pérdida fue repentina e inesperada, pero nos reconforta saber que Sam no padecía cáncer. Queremos expresar su más sincero agradecimiento al personal del Hospital Privado St. Vincent por la increíble atención brindada.

Se compartirán más detalles posteriormente, pero por ahora, en nombre de la familia, les pedimos que respeten su privacidad mientras atraviesan este inmenso dolor", agregaron sus seres queridos en el comunicado.

El primer ministro de Australia, Anthony Albanese, expresó sus condolencias por el deceso de Neill, quien -asegura- "se ganó un lugar especial en el corazón de los australianos".

"Con un humor irónico y sutil, reflexivo y lacónico, Sam luchó contra la enfermedad con la misma dignidad, humor y convicción que daban fuerza a cada una de sus interpretaciones. Será muy extrañado y recordado por siempre", apuntó Albanese en X.

Nacido en Irlanda del Norte el 14 de septiembre de 1947 y afincado en Nueva Zelanda desde 1954, según la página web de los Globos de Oro -galardón al que fue candidato en tres ocasiones-, Sam Neill desarrolló su carrera durante casi cinco décadas en el cine y la televisión.

Alcanzó la fama mundial por su interpretación del paleontólogo Alan Grant en ‘Parque Jurásico’ (1993), de Steven Spielberg, además de aparecer en ‘El hombre que susurraba a los caballos’ (1998), entre otras.

EFE

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Agencia EFE
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