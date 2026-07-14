Fallece Ramón "Moncho" Lobo Sosa, exdiputado y hermano del expresidente Porfirio Lobo

Cortés, Honduras.

El empresario y exdiputado hondureño Ramón "Moncho" Lobo Sosa, hermano del expresidente de Honduras Porfirio "Pepe" Lobo Sosa, falleció este martes 14 de julio a los 99 años, según confirmaron personas cercanas a la familia.

Don Ramón permanecía hospitalizado en un centro médico privado de La Ceiba, Atlántida, donde murió tras enfrentar complicaciones de salud. Hasta el momento, la familia no ha brindado mayores detalles sobre las causas específicas de su fallecimiento.

Originario y residente de Bonito Oriental, Colón, se informó que sus restos serán trasladados a ese municipio, donde familiares y amigos le darán el último adiós durante las honras fúnebres y su posterior sepultura.