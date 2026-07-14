Fallece Ramón "Moncho" Lobo Sosa, exdiputado y hermano del expresidente Porfirio Lobo

El empresario y exdiputado hondureño Ramón "Moncho" Lobo Sosa, hermano del expresidente de Honduras Porfirio "Pepe" Lobo Sosa, falleció este martes 14 de julio a los 99 años, según confirmaron personas cercanas a la familia.
Don Ramón permanecía hospitalizado en un centro médico privado de La Ceiba, Atlántida, donde murió tras enfrentar complicaciones de salud. Hasta el momento, la familia no ha brindado mayores detalles sobre las causas específicas de su fallecimiento.
Originario y residente de Bonito Oriental, Colón, se informó que sus restos serán trasladados a ese municipio, donde familiares y amigos le darán el último adiós durante las honras fúnebres y su posterior sepultura.
Conocido cariñosamente como "Don Moncho", Lobo Sosa fue una figura reconocida en el departamento de Colón por su trayectoria empresarial, en el sector agrícola y ganadero y por su paso por la política hondureña.
Durante su vida pública se desempeñó como diputado por el departamento de Colón, bajo la bandera del Partido Nacional. Su último período en el Congreso Nacional correspondió al gobierno del expresidente Ricardo Maduro, etapa en la que posteriormente manifestó haberse retirado de la actividad política tras varios años de servicio.
Tras conocerse la noticia de su fallecimiento, comenzaron a difundirse mensajes de condolencias en redes sociales, donde amigos y conocidos lamentaron la noticia.
Hondureños en redes sociales aseguran que Ramón Lobo Sosa contribuyó al desarrollo de muchas familias en su lugar de origen y lo recuerdan como una persona solidaria y cercana a la comunidad.
Su fallecimiento enluta a la familia Lobo Sosa y a la comunidad de Bonito Oriental, donde será despedido por familiares, amigos y pobladores que lo conocieron a lo largo de sus casi cien años de vida.