España o Argentina: los números que anticipan final cerrada y posible campeón

Estados Unidos.

La final del Mundial 2026 enfrentará este domingo a Argentina, más goleadora y efectiva en ataque, y a España, más rematadora y segura en su defensa, según reflejan las estadísticas de ambas en el recorrido hasta el duelo decisivo. 1 - De los 19 goles de Argentina a los 13 de España Nadie ha marcado más goles en este Mundial 2026 que Argentina, con 19 tantos, once de ellos en las rondas eliminatorias. Son tres aciertos más que Francia, cinco más que Inglaterra y Bélgica y seis más que España. Lionel Messi es el máximo goleador de la Albiceleste en la actual edición, con ocho goles, y de la historia de la competición, con 21, mientras que Mikel Oyarzabal es el futbolista más anotador del conjunto español en esta cita, con cinco. 2 – De los 120 remates de España a los 113 de Argentina España remata más que Argentina. Sus 120 intentos (71 de ellos, el 59 por ciento, dentro del área) lo hacen líder de la competición en ese registro junto a Francia y superan ligeramente los 113 de su adversario de este domingo, de los que 65 fueron dentro del área. Sin embargo, el equipo dirigido por Lionel Scaloni tiene mejor porcentaje de acierto con destino a portería, con un 40 por ciento (46 de 113) por el 35 de España (42 de 120).

3 – Un gol cada seis remates de Argentina y uno cada nueve de España Argentina es más efectiva sobre la portería contraria. Su promedio es de un gol cada seis tiros, por uno de cada nueve de España. La Albiceleste ha anotado 3,62 goles más de los previstos por la estadística (15,38 por los 19 anotados), mientras que la Roja ha marcado dos goles menos de los esperados (su expectativa es de 14,96, cuando ha logrado 13). España centra más al área, 154 veces por las 102 de Argentina, 41 de ellas exclusivamente de Messi. 4 – De los 34 remates de Messi a los 23 de Lamine Yamal Figuras de sus selecciones, nadie remata más sobre la portería contraria en sus equipos que Lionel Messi, con 34 con Argentina, con 8 goles, y Lamine Yamal, con 23 con España para un solo tanto, en los siete encuentros disputados hasta ahora por ambos jugadores, enfrentados este domingo en un choque generacional por la cima del mundo actual. En cuanto a los lanzamientos entre los tres palos, los líderes son Messi (19) y Oyarzabal (11).

5 – Las dos comparten precisión en el pase: 91 por ciento. Tanto España como Argentina conectan entre sí con un 91 por ciento de precisión en el pase. Aunque la Albiceleste ha entregado más, con 4.772 por los 4.592 de España, también ha disputado dos prórrogas más que el conjunto español. A nivel individual, Rodrigo Hernández es el ‘top’ de España en esa destreza, con 694 pases completos, y Leandro Paredes en Argentina, con 521. En el acierto en la ruptura de líneas, la selección española es más eficaz: supera el 65 por ciento por el 60 de su oponente del domingo. 6 – De los 3.431 desmarques de España a los 2.971 de Argentina España insiste más en el desmarque para recibir el balón en este Mundial. De sus 3.431 proposiciones en ese sentido, 955 (27,8%) son la espalda de la defensa, 1.280 (37,3%) son entre líneas y 1.196 (34,9%) por delante de la zaga. Además, 2.023 (59%) de los desmarques fueron por el interior de las líneas y 1.408 por el exterior (41%). En el caso de Argentina, con un total de 2.921, el 26 por ciento son a la espalda de la defensa rival, con 769; el 35 son entre líneas (1.042) y el 39 por delante de la línea de atrás contraria (1.160). 1.596 son por el interior (53,7%) y 1.375 por el exterior (46,3%). 7 – Del único gol en contra de España a los 7 encajados por Argentina España es un ejemplo de fortaleza defensiva en esta competición. Sólo ha recibido un gol, en los cuartos de final de cabeza de Charles de Keteleare para Bélgica. Argentina ha sufrido más, hasta siete tantos en contra, concentrados en sus últimos cinco duelos del torneo: Cabo Verde y Egipto le marcaron dos goles, mientras que Jordania, Inglaterra y Suiza hicieron uno cada uno.