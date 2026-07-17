Contratista fue asesinado de varios impactos de bala en Villanueva

Villanueva, Cortés

Un contratista fue asesinado a balazos en la mañana de este viernes en la colonia Bello Horizonte, municipio de Villanueva, Cortés. La víctima fue identificada como Virgilio Nahún Ayesta , de 55 años.

El ataque armado ocurrió en circunstancias que aún son investigadas por las autoridades.

De acuerdo con la información preliminar, la víctima recibió varios impactos de bala que le provocaron la muerte en el lugar donde ocurrió el atentado.

Personas que se encontraban en la zona alertaron a las autoridades tras escuchar las detonaciones y percatarse de que un hombre había sido atacado. Agentes de la Policía Nacional se desplazaron hasta la escena para acordonar el área y comenzar las investigaciones correspondientes.

El cuerpo del contratista fue reconocido por sus allegados en la escena antes de ser trasladado para los procedimientos legales correspondientes.