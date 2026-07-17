  1. Inicio
  2. · Sucesos

Contratista fue asesinado de varios impactos de bala en Villanueva

Virgilio Nahún Ayesta, de 55 años, fue asesinado a balazos en la colonia Bello Horizonte de Villanueva, Cortés. La Policía investiga las circunstancias del crimen

Contratista fue asesinado de varios impactos de bala en Villanueva

Virgilio Nahún Ayesta, de 55 años, murió tras recibir varios impactos de bala.
Villanueva, Cortés

Un contratista fue asesinado a balazos en la mañana de este viernes en la colonia Bello Horizonte, municipio de Villanueva, Cortés. La víctima fue identificada como Virgilio Nahún Ayesta, de 55 años.

"Fue sin intención, se me safó un disparo": sospechoso del crimen de Bianca García postea en Facebook

El ataque armado ocurrió en circunstancias que aún son investigadas por las autoridades.

De acuerdo con la información preliminar, la víctima recibió varios impactos de bala que le provocaron la muerte en el lugar donde ocurrió el atentado.

Personas que se encontraban en la zona alertaron a las autoridades tras escuchar las detonaciones y percatarse de que un hombre había sido atacado. Agentes de la Policía Nacional se desplazaron hasta la escena para acordonar el área y comenzar las investigaciones correspondientes.

El cuerpo del contratista fue reconocido por sus allegados en la escena antes de ser trasladado para los procedimientos legales correspondientes.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias