Así cayó "El Doctor", supuesto operador de "Los Viagras" y por quien EEUU ofrecía $5 millones

Michoacán, México.

Fuerzas federales y estatales de México capturaron en Michoacán a Fernando de Jesús Ortiz Ávalos, identificado con los alias de “El Doctor”, señalado por las autoridades como presunto integrante y operador del grupo criminal conocido como “Los Viagras”. La detención ocurrió el pasado martes en la plaza principal de la comunidad de Acahuato, perteneciente al municipio de Apatzingán, en una zona considerada de influencia para esta organización delictiva. De acuerdo con los reportes oficiales, el operativo se realizó mediante un despliegue conjunto entre corporaciones civiles y militares, sin que se registraran enfrentamientos.

Ortiz Ávalos fue interceptado por los agentes de seguridad, quienes durante la inspección le aseguraron un arma larga AR-15, cartuchos de diferentes calibres y bolsas con una sustancia con características similares a la metanfetamina. El arrestado era buscado por autoridades de Estados Unidos por tráfico internacional de drogas, y sobre él pesaba una recompensa de hasta USD 5 millones. Tras su captura, el detenido fue trasladado a las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) en Morelia, donde quedó a disposición de un juez de control por su presunta responsabilidad en delitos relacionados con la portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército y contra la salud. La aprehensión provocó que habitantes de Acahuato realizaran una manifestación pacífica en Apatzingán para solicitar su liberación. Algunos pobladores argumentaron que Ortiz Ávalos era conocido en la comunidad por brindar atención médica.