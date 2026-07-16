Joven mató a su madre y a su abuela con un bate envuelto en alambre de púas

Ciudad de México, México.

Un joven de 23 años fue detenido por las autoridades mexicanas tras ser señalado como el principal sospechoso del asesinato de su madre y su abuela dentro de una vivienda ubicada en la colonia La Pastora, en la alcaldía Gustavo A. Madero, México. El detenido fue identificado como Eduardo Uriel "N", quien, según las primeras investigaciones, permanecía en la vivienda cuando su tía llegó y descubrió a las dos mujeres gravemente heridas. De acuerdo con la información preliminar, la tía, identificada como Leticia, preguntó a su sobrino qué había sucedido. La respuesta, según las autoridades, fue una confesión directa: "Pues las maté", frase que dio paso al llamado de los cuerpos de emergencia.

"Ya cuando bajé, mi cuñado estaba aquí sentado y no me dijo nada. Entré al cuarto de mi mamá y vi que ella estaba en la cama ya muerta y mi hermana estaba en el suelo ya muerta", declaró Leticia. Paramédicos acudieron al domicilio tras recibir el reporte, pero al llegar únicamente confirmaron la muerte de las dos mujeres, quienes presentaban múltiples lesiones provocadas durante la agresión. Las víctimas fueron identificadas como Elizabeth, madre del presunto responsable, y Ana, su abuela. Ambas fallecieron dentro de la vivienda antes de poder recibir atención médica. Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana arrestaron a Eduardo Uriel "N" en el lugar de los hechos, mientras peritos localizaron y aseguraron un bate con alambre de púas, objeto que presuntamente habría sido utilizado durante el ataque. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México abrió una carpeta de investigación por el delito de feminicidio, con el fin de esclarecer el móvil del doble crimen y determinar la situación jurídica del detenido.