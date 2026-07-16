Se convertirá en huracán: trayectoria en vivo de Élida, a 3,000 km de Honduras

San Pedro Sula.

La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) informó la mañana de este jueves sobre la formación en el océano Pacífico de la tormenta tropical Élida. De acuerdo con el último aviso del Centro Nacional de Huracanes (NHC por sus siglas en inglés), Élida avanza hacia el oeste con pocos cambios en su intensidad.

En la actualidad, se ubica a aproximadamente 695 millas (1,120 kilómetros) al suroeste del extremo sur de Baja California, entre Estados Unidos (EE. UU.) y México. Asimismo, el sistema presenta vientos máximos sostenidos de 60 millas por hora (95 km/h) y se desplaza hacia el oeste a 13 mph (20 km/h). Hasta el momento no hay alertas para las costas.

De acuerdo con el pronóstico del Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), detalló que la tormenta tropical Élida se formó a casi 3,000 kilómetros al oeste del territorio nacional. También, resaltaron que es el quinto ciclón tropical de la temporada 2026 en el océano Pacífico Oriental.

"Se ubica a latitud 15.6 norte, longitud 116.5 oeste, desplazándose al oeste y noroeste, alejándose del continente a aproximadamente 20 km/h. Presión central estimada de 997 mb", indicó Cenaos. También, el ente estatal informó que se espera que Élida se siga fortaleciendo de manera gradual este jueves, seguido de una tasa de intensificación algo más rápida para el final del día. Con ello, se estaría convirtiendo en el huracán Élida en las primeras horas de mañana viernes 17 de julio.

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