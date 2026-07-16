Vozinha: "Quiero un equipo que me quiera como futbolista, no por marketing"

Miami, Estados Unidos

El guardameta caboverdiano Vozinha, que se hizo popular durante el Mundial por sus destacadas actuaciones, afirmó este jueves que desea seguir jugando uno o dos años más, siempre que el físico se lo permita, pero únicamente si es para aportar como futbolista y no por motivos de marketing, dijo al canal CBS.

"Espero encontrar un equipo que realmente me quiera por lo que puedo aportar como futbolista, no como una figura de marketing", afirmó el popular arquero al canal CBS, al ser consultado sobre los rumores que lo vinculan con el Inter Miami.

El portero de 40 años, cuyo nombre de pila es Josimar José Évora Dias, insistió en que su pasión por el deporte sigue intacta. "Es lo primero que quiero resolver porque amo el fútbol", afirmó.