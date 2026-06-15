No se llama Vozinha: Le cambia la vida a portero de Cabo Verde tras juego ante España en el Mundial 2026

La vida le ha cambiado a Josimar Dias ‘Vozinha’, portero de Cabo Verde, ya que se lució este lunes 15 de junio en el Mundial 2026 ante la poderosa selección nacional de España.
Vozinha, arquero de Cabo Verde, fue la sorpresa del arranque del Grupo H en el Mundial 2026 con una actuación que impidió a España, una de las favoritas al título, se llevara una victoria este lunes 15 de junio.
Vozinha tuvo siete atajadas contra España, es la segunda mayor cantidad para un arquero de 40+ años en un partido de la Copa Mundial de la FIFA desde 1966, sólo superado por Pat Jennings, quien en su cumpleaños 41, tuvo 10 atajadas con Irlanda del Norte contra Brasil en 1986.
Un Vozinha que suma 89 partidos internacionales con Cabo Verde y que, a sus 40 años, fue titular en el primer partido de la historia de su país en un Mundial. Y, con España delante, una de las favoritas a ganar el título, firmó una actuación que le puso en el mapa.
El conjunto dirigido por Luis de la Fuente dominó la posesión, generó numerosas ocasiones de peligro y sometió constantemente a la defensa africana. Sin embargo, se encontró con una muralla infranqueable bajo los tres palos. Esa muralla tenía nombre y apellido: Josimar José Évora Dias, aunque el mundo del fútbol lo conoce simplemente como Vozinha.
Tras el partido, miles de aficionados comenzaron a preguntarse el origen de ese peculiar apodo. La historia detrás del nombre resulta tan especial como emotiva.
A sus 40 años, Vozinha demostró que la experiencia sigue siendo un factor determinante en el fútbol de alto nivel. El arquero lideró la resistencia de Cabo Verde ante una selección española repleta de estrellas como Pedri, Rodri, Gavi, Ferran Torres y compañía. Cada remate encontraba la respuesta del veterano guardameta, que se multiplicó para mantener su arco en cero.
El portero de Cabo Verde fue elegido como el MVP del partido siendo algo histórico para dicho país.
El propio arquero ha explicado que durante su infancia fue criado principalmente por sus abuelos. Su padre cumplía servicio militar y su madre trabajaba largas jornadas, por lo que fueron sus abuelos quienes asumieron gran parte de su educación y crecimiento.
Debido a esa estrecha relación familiar, comenzó a recibir el sobrenombre de "Vozinha", una expresión cariñosa relacionada con la palabra portuguesa "vó", que significa abuela.
Con el paso de los años, aquel apodo infantil terminó acompañándolo durante toda su carrera profesional. Lo que nadie imaginaba era que terminaría siendo conocido en todo el planeta gracias a una actuación histórica en una Copa del Mundo.
Josimar Dias ha pasado de los poco más de 50.00 seguidores con los que contaba en Instagram antes del inicio del encuentro, a los más de 2 millones que ha conseguido pocas horas después del encuentro.
La dimensión de su partido no se ha medido solo en el impacto digital, pues Vozinha ha completado siete paradas frente a la campeona de Europa en el estreno mundialista de Cabo Verde y ha rescatado así el primer punto de su país en un Mundial.
Nada más terminar el encuentro, el guardameta se ha enterado del salto de seguidores durante una entrevista con Caze TV. La reacción, marcada por la sorpresa, ha dejado ver hasta qué punto el propio futbolista estaba alejado de la magnitud del fenómeno que acababa de provocar.
De este modo su nombre ha conseguido salir del circuito habitual del fútbol caboverdiano para instalarse entre las historias más comentadas del torneo. La explosión de atención ha llegado después de un partido en el que España se ha estrellado una y otra vez contra el portero de Cabo Verde.
El portero de 40 años ha pasado por varios clubes a lo largo de su carrera en diferentes países como Cabo Verde, Chipre, Eslovaquia o Portugal. En este último es donde disputa ahora sus encuentros, en concreto, en el GD Chaves de la segunda división portuguesa.
En su cuenta de Instagram se presenta con la frase: “Nunca olvides quién eres y de dónde vienes”, una frase representa la importancia de sus abuelos en su vida. Tras el partido, ha explicado entre lágrimas: “Ellos dieron todo por mí y por mi vida”.
Vozinha pasó de tener 20 mil seguidores en su cuenta de Instagram a contar en estos momentos a casi los 3 millones .