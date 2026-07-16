Espinel no se guarda nada y responde a críticas tras goleadas en Estados Unidos

Tegucigalpa, Honduras.

El entrenador de Olimpia, Eduardo Espinel, se refirió al panorama que vive el club tras la gira de amistosos por Estados Unidos, donde reconoció la diferencia que existe entre el fútbol hondureño y la MLS tras las goleadas que recibieron.

Asimismo, el estratega dejó claro que el equipo necesita ampliar su plantilla para competir de mejor manera en la Supercopa de Honduras 2026, la Copa Centroamericana y el torneo Apertura.

¿Qué análisis se saca, profe, después de esta gira de dos partidos amistosos por Estados Unidos?

Las mismas evaluaciones que tenemos que ir haciendo a medida que van apareciendo jugadores, que se van sumando al grupo. En definitiva, lo que fuimos a buscar es eso y un ritmo distinto al que se juega acá, que es lo que queríamos trabajar más que nada para llegar a la competencia con un ritmo más elevado, porque la falta de partidos a nivel local y los amistosos no nos pueden dar ese ritmo que precisamos. Hay que salir a buscarlo afuera.

¿Es la realidad de esto lo que ha vivido Olimpia en estos amistosos? ¿Es la realidad del fútbol nuestro?¿En qué sentido?

La diferencia, por ejemplo, reflejada en los marcadores y el juego también de lo que pudimos ver contra Houston, hicimos un gol en contra y después nos equivocamos en una marca e hicimos el segundo gol. Creo que tampoco fue tan dramático. Por supuesto que no voy a descubrir yo las dificultades que hay cuando se enfrentan ligas tan poderosas. No se puede competir con esas ligas. Ahora, si queremos competir, hay que ir por otro lado. Nosotros fuimos a buscar un ritmo. Ojalá tuviéramos cuatro o cinco partidos de esos antes de empezar el torneo. Sería lo ideal para que el equipo se contagie y juegue a otra clase de ritmo del que nos permite el fútbol de acá.

Eduardo, ¿pero sí es escandaloso que Olimpia reciba ocho goles en dos partidos, aunque sean amistosos?

Entendemos que es una pretemporada, pero ¿se comprende que sí es escandaloso que el club reciba tantos goles en dos partidos? No, para mí no.

¿Qué análisis se saca de la productividad de goles cuando no se logra convertir en dos amistosos? ¿Qué pasa por la mente de un técnico?

Lo que pasa es que ustedes evalúan desde lejos y no están evaluando el momento de cómo están los jugadores. ¿Ustedes sabían que no jugaron 90 minutos? No lo sabían, se ve que no lo sabían todavía. Un equipo que está en rodaje. Entonces la evaluación nuestra va por otro lado. Nosotros vamos a sufrir si no conseguimos los resultados a nivel local en el campeonato local y en el campeonato internacional.

Si hubiéramos ganado 3-0 a Houston, para nosotros era la misma evaluación. No nos dejamos llevar por los goles, nos dejamos llevar por los rendimientos individuales y qué jugadores vamos a tener en cuenta a la hora de jugar los partidos. Tratamos mucho más de ser objetivos que ustedes, desde el punto de vista de que solamente miran los goles, que si se gana está todo bien y si se pierde está todo mal. No sirve para nada.

Profe, entendiendo que es pretemporada y que el equipo enfrentó a equipos de un nivel más alto, como es evidente, ¿eso le da la certeza de lo que nos mencionaba el otro día, por ejemplo la salida del equipo, de que este equipo necesita refuerzos para afrontar las tres competiciones?

Sin lugar a dudas, pero jugamos con un país donde hoy el fútbol está en un primer nivel y nosotros por ahí estamos en un cuarto o quinto nivel, el fútbol americano. Los invito a que vayan a ver la forma en que trabajan en el día a día, el staff de entrenadores que tienen, la calidad de complejo que tienen. No pasa por entrar a un seis contra once en una cancha, pasa por otras cosas, por el nivel futbolístico de cada país. Entonces estamos a años luz, años luz.

Eduardo, escuchábamos a Chirinos diciendo: "Tenemos que hablar con la directiva, tenemos que dar a conocer que es un plantel muy corto". ¿Cómo afrontar con un plantel tan corto lo que viene?

Bueno, nada. Tenemos que tratar de hacer las cosas lo mejor que se pueda y trabajar duro. Tampoco a nivel local hay jugadores de mucha jerarquía para incorporar; nómbrenme uno como para incorporar. Del exterior ya lo hemos hablado. ¿Qué pasa con la gente del exterior? Económicamente no se puede competir. No se puede competir con Costa Rica, con Guatemala. Se imaginarán lo difícil que se hace atraer jugadores. Eso es lo que está costando.

Estamos en un momento donde cada jugador que intentamos traer, o hay que erogar un dinero al club que es propietario y el club no está en condiciones, o los sueldos que están pidiendo son realmente, por ahí, fuera del contexto de lo que es el fútbol de Honduras, porque estamos viendo que las recaudaciones son pocas, que por ahí la economía del país tampoco es la mejor. Entonces tenemos que pelear todos los días con esas dificultades.

¿Era imposible retener a Pinto, por ejemplo, que era uno de los mejores jugadores que hay actualmente en el fútbol hondureño?

Lo que pasa es que fue una decisión de Pinto. Pinto nunca quiso quedarse, ese es el tema. No fue que el club dejó ir a Pinto. Además, nosotros lo pedíamos, igual que en el caso de Carlos. Siempre los queríamos en el plantel porque para nosotros son jugadores que realmente son extraordinarios. Pero cuando hay decisiones personales, hay que respetarlas. Los jugadores quisieron buscar otro equipo, otro proyecto, y está dentro de lo que es el fútbol. Es muy respetable eso.

Profe, ¿se confirmó lo del delantero que usted nos mencionó antes de irse de viaje? ¿Cómo queda el panorama para fortalecer a este equipo?

Por lo que tengo entendido, sí. Está todo definido el tema del delantero, al menos que del día que me fui haya pasado alguna cosa, pero seguramente esté llegando en las próximas horas.

Profe, usted menciona que no es tan dramático lo que sucedió en Estados Unidos, ¿pero entiende el malestar que tiene la gente con respecto a los resultados?

Bueno, pero la gente... Yo, si fuera hincha también del club, me enojo cuando perdemos. Pero no me puedo guiar por lo que dice la gente, me tengo que guiar por lo que veo en el día a día. La gente también en un momento estaba contenta, feliz, por haber logrado dos torneos cuando llegué. Es así, son estados de ánimo. A nosotros tampoco nos gusta perder, de hecho salimos con mucha bronca, pero creo que la gente lo que quiere es ver campeón en la Centroamericana a Olimpia, ver campeón en el campeonato local a Olimpia. En definitiva, nosotros no cambiamos por los estados de ánimo. La gente siempre va a estar contenta cuando se gana y triste cuando se pierde.

¿Y con ese plantel, ajusta para poder pelear por la Copa Centroamericana?

Tenía otras perspectivas. Yo, como profesional, tenía otra visión, pero bueno, como les digo, somos los que estamos y tendremos que dar la cara. Vamos a pelear, porque tampoco creo que haya equipos muy superiores a nivel de Centroamérica como para no tener la posibilidad o la ilusión de poder pelearla.

Argentina nos da una enseñanza mundial. Muy pocos la daban como favorito, aparte de jugar bien, se ocupa corazón, garra y entrega. ¿Cree que se ha perdido ese ADN del futbolista hondureño, esa entrega, ese orgullo, ese corazón?

Lo que tiene Argentina, más allá de todo lo que podamos hablar desde el punto de vista técnico, de la figura de Messi, es que Argentina se acostumbró a ganar, tiene mentalidad ganadora. Esa mentalidad no está. Cuando uno se acostumbra a ganar, sabe que a la larga gana. Cuando uno se acostumbra a perder, la mentalidad perdedora también hace su efecto a la hora de jugar los partidos. Esa mentalidad es lo que ha llevado a Argentina. Ustedes miraban que estaba por terminar el partido y el único que quería ir al frente era Argentina, porque tienen la mentalidad y estaban convencidos de que iban a ganar el partido. ¿Por qué? Porque vienen ganando siempre. Cuando vos te acostumbrás a ganar, ganás. Cuando te acostumbrás a perder, perdés.

¿Nuestra mentalidad es perdedora en Honduras actualmente?

El no poder conseguir grandes títulos a nivel de clubes y a nivel de selecciones va forjando las generaciones con esa mentalidad, y eso es perjudicial también para cada competencia que juegan.

Me llama la atención cuando usted hizo esa consulta, que ahora lo deja como con dudas su expectativa en cuanto a la Copa. ¿Estos partidos le han cambiado su manera de pensar?

No, no. Es que tengo dudas para la Copa. Cuando terminé el torneo pasado me proyectaba a tener un plantel por ahí un poco más amplio y donde podía elegir variantes. Eso es lo que me proponía. En las charlas que se fueron dando, por distintas dificultades, por distintos momentos y cosas que se fueron dando, no se podían incorporar algunos jugadores que queríamos; otros no querían venir. Entonces fueron pasando los días y, por supuesto, hay que seguir andando.

En definitiva, tenemos un grupo que trabaja. Los que trabajaron en Estados Unidos, cuando nos jugamos los entrenamientos, fue notable. Pero bueno, ojalá podamos acercar a algún jugador más en lo que queda para tener variantes y recuperar algunos jugadores importantes, porque realmente hemos sido perjudicados, como lo de Jorge, que no fue atendido de buena forma desde el momento que se lesionó. Jorge Álvarez, y hoy estamos pagando las consecuencias. Hoy Jorge Álvarez, para nosotros, en el fútbol de Honduras va a ser un jugador importante.