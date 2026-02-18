  1. Inicio
Capturan a guardia acusado de matar a joven en el bulevar Morazán en Tegucigalpa

Según informaron las autoridades, el guardia de seguridad Josué Isaías Matamoros Martínez es acusado de haber disparado contra un joven motociclista tras una discusión en el bulevar Morazán

El crimen se registró a eso de las 4:50 de la tarde del lunes 16 de febrero de 2025.
Tegucigalpa, Honduras.

El Ministerio Público informó sobre la captura del guardia de seguridad señalado de la muerte de un joven motociclista, ocurrida el lunes 16 de febrero de 2025, en el bulevar Morazán, en Tegucigalpa, tras una discusión..

Un juez dictó detención judicial contra el guardia identificado como Josué Isaías Matamoros Martínez, por suponerlo responsable del homicidio de Kevin Joel Valle Torres.

La medida fue solicitada por la Fiscalia Especial de Delitos Contra la Vida (Fedcv), que presentó requerimiento fiscal por el delito de homicidio.

El arresto se llevó a cabo en el barrio Mama Chepa, en Comayagüela, con apoyo de las cámaras del Sistema Nacional de Emergencia 911, que permitieron ubicar al sospechoso.

De acuerdo con las investigaciones, el crimen se registró a eso de las 4:50 de la tarde en el parqueo de un centro comercial ubicado en esa zona de la capital.

Según el reporte, la víctima estacionó su motocicleta en un área destinada únicamente para vehículos, lo que habría provocado una discusión con un guardia de seguridad.

Durante el altercado, el ahora imputado supuestamente sacó su arma de reglamento y disparó en varias ocasiones contra el joven, provocándole la muerte en el lugar.

Tras el hecho, el guardia se dirigió a una caseta dentro del centro comercial, donde entregó el arma de fuego. Posteriormente, huyó del sitio a bordo de una bicicleta.

Testigos relataron que escucharon varias detonaciones y, al acercarse, encontraron al joven tendido en la acera. La víctima vestía pantalón y camiseta negra, llevaba una mochila azul y sostenía un casco negro en una de sus manos al momento de ser encontrado sin vida.

El caso continuará en los tribunales mientras avanzan las diligencias judiciales. La audiencia inicial fue programada para el viernes 20 de febrero a las 9:00 de la mañana.

