Conductor de volqueta que causó tragedia en Villa Nueva no tenía permiso de circulación

El conductor de la volqueta involucrado en la tragedia de ayer lunes en la entrada de la colonia Villa Nueva de la capital, donde perdieron la vida ocho personas, no contaba con el permiso de circulación. Así lo confirmó a la estación radial HRN la comisionada del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT), Ana Valenzuela.
De acuerdo con las declaraciones de la funcionaria, la unidad habría sido modificada estructuralmente con el objetivo de aumentar su capacidad de carga.
Las autoridades presumen que este exceso de peso pudo haber originado el fallo en el sistema de frenos mientras descendía por la pronunciada pendiente del sector. No obstante, las autoridades siguen con las investigaciones para determinar con exactitud las causas del siniestro.
A través de videos captados por cámaras de seguridad que circulan en redes sociales tras la tragedia, se observa cómo el pesado automotor se desplazaba completamente sin control y a una velocidad desmedida.
Desafortunadamente, la rastra impactó contra varias viviendas y negocios de la zona, incluyendo una llantera, provocando la muerte instantánea de varias personas y dejando a varios heridos en centros asistenciales; algunos de ellos ya recibieron el alta médica.
La cifra de fallecidos escaló a ocho en horas de la noche, luego de que el Cuerpo de Bomberos recuperara el cadáver de una menor de 10 años atrapado debajo del pesado automotor. La pequeña fue identificada como Leireth Naiara Aguilar Rodríguez.
Los restos de las otras víctimas corresponden a Evelin Jazmín Irías Hernández, Juan José Ávila Flores, Ismael Centeno Hernández, Denia Marisol Ramírez Ortiz, José Leónidas Herrera Baquedano y Osmán Gutiérrez Espinal, quien conducía el vehículo. Hasta el momento, solo queda un cuerpo por identificar en la morgue capitalina.
En medio del dolor y la consternación, los familiares de las víctimas mortales comenzaron a retirar los restos de la Dirección General de Medicina Forense desde tempranas horas de este martes.
Los dolientes iniciaron los velatorios correspondientes en distintos puntos de la ciudad y se espera que las honras fúnebres concluyan esta tarde con el sepelio de las víctimas.