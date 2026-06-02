Conductor de volqueta que causó tragedia en Villa Nueva no tenía permiso de circulación

Tegucigalpa

El conductor de la volqueta involucrado en la tragedia de ayer lunes en la entrada de la colonia Villa Nueva de la capital, donde perdieron la vida ocho personas, no contaba con el permiso de circulación. Así lo confirmó a la estación radial HRN la comisionada del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT), Ana Valenzuela.

De acuerdo con las declaraciones de la funcionaria, la unidad habría sido modificada estructuralmente con el objetivo de aumentar su capacidad de carga.

Las autoridades presumen que este exceso de peso pudo haber originado el fallo en el sistema de frenos mientras descendía por la pronunciada pendiente del sector. No obstante, las autoridades siguen con las investigaciones para determinar con exactitud las causas del siniestro.

A través de videos captados por cámaras de seguridad que circulan en redes sociales tras la tragedia, se observa cómo el pesado automotor se desplazaba completamente sin control y a una velocidad desmedida.

Desafortunadamente, la rastra impactó contra varias viviendas y negocios de la zona, incluyendo una llantera, provocando la muerte instantánea de varias personas y dejando a varios heridos en centros asistenciales; algunos de ellos ya recibieron el alta médica.