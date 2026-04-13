Devastación en el Nacional: Así lucen las calles tras disturbios en Motagua-Olimpia

La Liga Nacional vivió un terrible episodio antes del clásico entre Motagua vs Olimpia: así quedaron los alrededores del Estadio Nacional a un día de los disturbios.
Diario LA PRENSA hizo un recorrido este lunes en las zonas donde se armó el lamentable incidente.
Luego de la batalla campal en las afueras del recinto capitalino, las calles del Barrio Morazán lucen las secuelas con tremendos daños.
Las enormes piedras en las calles de la ciudad capitalina. Increíble el tamaño que se usaron para atacarse en la previa del derbi.
Restos de piedra y vidrios aún se encuentran en dicha zona en donde la Policía ya hizo el levantamiento policial.
En las cercanías de los accesos al portón de camerinos; así lucen los restos de los vidrios de los autobuses de Olimpia y Motagua que fueron dañados.
La piedras y los restos de concreto aún están en la calle, donde los vecinos, ni el tren de aseo de la alcaldía han limpiado.
Una gran cantidad de piedras en los alrededores del Estadio Nacional, donde se produjeron los disturbios entre los aficionados.
Los autos dañados aún se encuentran en las calles del Barrio Morazán, donde los habitantes de la zona fueron afectados.
En la tercera calle del Barrio Morazán hasta casquillos de balas se encuentran, fue el sector en dónde inició el pleito.
Otro de los carros afectados en la zona: el vidrio quedó completamente destruido.
Don Marco Antonio Carías también fue afectado con su auto y compartió su testimonio que este domingo celebraba su cumpleaños fuera de casa y así vino a encontrar su carro.
Lo accesos a la zona de sol norte también permanece totalmente lleno de piedras tras la batalla campal en ese sector.
Otro de los vehículos dañados en la tercera calle del barrio Morazán, donde se dio la batalla campal entre los aficionados.
Lamentable los daños provocados a los ciudadanos que fueron afectados por los disturbios de los aficionados antes del clásico. Los vecinos aseguran que este momento así nunca antes lo habían vivido por la zozobra que generaba las rafagas de disparos.
Las autoridades por medio de comunicado han ratificado que aún no se reportan muertes tras los hechos ocurridos en las afueras del Nacional.
Los vecinos del Barrio Morazán se están comenzando a organizar para demandar y pedir que se les reparen los daños de sus vehículos.