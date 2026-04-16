Motagua vence al Victoria y se convierte en nuevo líder del Torneo Clausura 2026

La Ceiba, Honduras.

Desde el arranque el Motagua impuso condiciones. Al minuto 2, Rodrigo de Olivera abrió el marcador aprovechando un rebote en el área tras un remate propio. El uruguayo definió y silenció a la afición local, dando a los visitantes una ventaja temprana que complicó los planes de Hernán Medina .

Motagua se impuso a domicilio con mucho drama por 2-3 ante Victoria en un partido reprogramado de la jornada 15 del Torneo Clausura 2026 , jugado en el estadio Ceibeño. Los azules se quedaron en los minutos finales y casi los alcanza el elenco ceibeño. El triunfo le sirve a los de Javier López para escalar al liderato de la Liga Nacional de Honduras con 32 puntos, superando los 31 del Real España .

Victoria respondió con orden defensivo. Al 10', Esaú Flores salvó a los ceibeños con una atajada clave ante un remate tibio de Rodrigo de Olivera, asistido por un incisivo Romario da Silva por la banda izquierda. El portero local se erigió en figura, frustrando las embestidas azules en los primeros compases.

Los jaibos intentaron igualar. Al 19', Allan Banegas controló en el área, giró sobre su eje y probó de media distancia, pero el balón se fue por un costado. Buscó colocación, aunque sin la fuerza necesaria para inquietar a Luis Ortiz.

La presión ceibeña creció. Al 26', Yaudel Lahera soltó un bombazo desde fuera del área que Ortiz repelió con solidez. Victoria dominaba la posesión y generaba llegadas, aunque sin concretar el empate antes del descanso.

Motagua amplió al 37'. Romario Silva, ahora por derecha, envió un centro preciso al corazón del área y Alejandro Reyes apareció para clavar un zurdazo potente. El segundo gol de los azules que ponía el 2-0 y parecía sentenciar, pero el complemento trajo cambios.

Hernán Medina refresó su oncena al inicio del segundo tiempo con ajustes ofensivos. Al 50', Jorge 'Puchulín' Serrano dilapidó la más clara de Motagua: armó la jugada, cedió a Romario cuyo remate rebotó en Flores, pero el panameño voleó por encima en el mano a mano.

Victoria falló lo imperdonable al 54'. Un centro al segundo palo dejó solo a Lahera, quien de cabeza, frente al arco vacío, mandó el balón desviado. Era la oportunidad de recortar distancias, pero el cubano no acertó.

El descuento llegó al 62'. Allan Banegas revivió a los suyos con un riflazo de media distancia que Ortiz pese a su atajada, ni la tocó, pero no evitó el 2-1. Victoria creció, dominó y al 79' Luis Hernández exigió al portero azul en tiro libre, aunque terminó en un tiro de esquina. Los lecheros olían el empate.

En los descuentos, Motagua sentenció con inteligencia. Al 87', penal por falta a De Olivera, ratificado por VAR con mucha polémica; Rodrigo 'Droopy' Gómez lo cambió por gol al 90+1', engañando a Flores para el 3-1.

Al 90+3', Aarón Barrios erró el cuarto a puerta vacía. Pero al 90+6', Marcelo Santos marcó autogol al querer cortar un centro de Luis Hernández, sellando el 3-2 final. Triunfo clave para los azules en La Ceiba.