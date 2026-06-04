BCH se pronuncia por caso de funcionarios y exfuncionarios capturados

El Banco Central de Honduras (BCH) emitió este jueves un comunicado en el que se pronunció sobre los requerimientos fiscales presentados por el Ministerio Público contra funcionarios y exfuncionarios de la institución, asegurando su respeto a los procesos de investigación y a la independencia de los órganos de justicia.
En el documento, el BCH expresó su disposición de colaborar plenamente con las autoridades competentes, proporcionando la información y el apoyo que sean necesarios para el esclarecimiento de los hechos, en estricto apego al marco jurídico vigente.
La entidad monetaria destacó que respeta de manera irrestricta la labor de los organismos encargados de la investigación y administración de justicia, al tiempo que manifestó su confianza en que las diligencias en curso permitan esclarecer objetivamente los hechos.
Asimismo, recordó que durante más de siete décadas ha desempeñado un papel fundamental en la estabilidad monetaria, crediticia y cambiaria del país, consolidándose como una institución técnica, sólida y confiable para el sistema financiero nacional e internacional.
El BCH reafirmó su confianza en el Estado de Derecho y en el funcionamiento de las instituciones, subrayando la importancia de garantizar principios fundamentales como la presunción de inocencia, el debido proceso, la igualdad de las partes y la tutela judicial efectiva.
La institución aseguró que continuará desarrollando sus funciones con absoluta normalidad, garantizando el cumplimiento de su mandato constitucional y legal como autoridad monetaria del país y banquero del Estado de Honduras.
Acusaciones del Ministerio Público
Varios de los funcionarios y exfuncionarios del Banco Central de Honduras (BCH), detenidos ayer en Choluteca, Francisco Morazán y Cortés, se presentaron hoy a la 1:30 de la tarde a audiencia de declaración de imputado en San Pedro Sula, Cortés.
Esto ocurre luego de que el Ministerio Público presentara un requerimiento fiscal en su contra, atribuyéndoles la presunta comisión de 100 delitos de malversación imprudente relacionados con un millonario desfalco.
Entre los acusados figura Arlen Fernando Cerrato Díaz, gerente del BCH en San Pedro Sula, señalado por 35 delitos de malversación imprudente. También fue capturado Virgilio Antonio Villalobo Gálvez, exjefe de la División de Operaciones, acusado por 32 delitos.
Asimismo, en el caso se inlcuyen a Ana Cristina Oliva Cáceres, exgerente del BCH en San Pedro Sula; Aracely O'Hara Guillén y Carlos Fernando Ávila Hernández, quienes actualmente se desempeñan como gerentes del Banco Central en Tegucigalpa; además de Alex Geovani Caballero Altamirano, Luis Arturo Avilés Moncada, Edgardo Antonio Álvarez Molina, Horacio Armando Laínez Pineda, Williams Edgardo Arévalo Rodríguez y Marco Tulio Nájera, todos vinculados a áreas operativas y administrativas de la institución.
Según la acusación presentada por la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (Fetccop), los imputados habrían incurrido en actuaciones negligentes en el manejo y control de recursos públicos, permitiendo la sustracción irregular de fondos estatales.
El pasado 27 de mayo, el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula declaró culpable a Francia Sofía Medina, conocida en los medios como "La Barbie Fiscal", por estar vinculada a este mismo entramado de corrupción.