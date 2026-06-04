BCH se pronuncia por caso de funcionarios y exfuncionarios capturados

TEGUCIGALPA, HONDURAS

El Banco Central de Honduras (BCH) emitió este jueves un comunicado en el que se pronunció sobre los requerimientos fiscales presentados por el Ministerio Público contra funcionarios y exfuncionarios de la institución, asegurando su respeto a los procesos de investigación y a la independencia de los órganos de justicia. En el documento, el BCH expresó su disposición de colaborar plenamente con las autoridades competentes, proporcionando la información y el apoyo que sean necesarios para el esclarecimiento de los hechos, en estricto apego al marco jurídico vigente.

La entidad monetaria destacó que respeta de manera irrestricta la labor de los organismos encargados de la investigación y administración de justicia, al tiempo que manifestó su confianza en que las diligencias en curso permitan esclarecer objetivamente los hechos. Asimismo, recordó que durante más de siete décadas ha desempeñado un papel fundamental en la estabilidad monetaria, crediticia y cambiaria del país, consolidándose como una institución técnica, sólida y confiable para el sistema financiero nacional e internacional. El BCH reafirmó su confianza en el Estado de Derecho y en el funcionamiento de las instituciones, subrayando la importancia de garantizar principios fundamentales como la presunción de inocencia, el debido proceso, la igualdad de las partes y la tutela judicial efectiva. La institución aseguró que continuará desarrollando sus funciones con absoluta normalidad, garantizando el cumplimiento de su mandato constitucional y legal como autoridad monetaria del país y banquero del Estado de Honduras.

Acusaciones del Ministerio Público