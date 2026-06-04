Estas zonas de Honduras estarán sin luz este viernes 5 de junio

La Enee también anunció extensas interrupciones en varios municipios del departamento de Colón. En Trujillo, Santa Rosa de Aguán y Santa Fe, el servicio será suspendido desde las 8:00 de la mañana hasta las 4:00 de la tarde. Entre los sectores afectados se encuentran Corocito, Dos Bocas, Miramontes, Las Lomas, Barra del Aguán, Agua Amarilla, Chapagua, Tarros, Honduras Aguán, Río Claro, Agropalma, Los Leones, Cuyamel, Santa Elena, La Brea, Puerto Castilla y diversos barrios y colonias de la ciudad de Trujillo, incluyendo El Centro, Río Negro, El Cerrito, Eduardo Castillo, La Quinta, Buenos Aires, Miramar, 18 de Mayo, San Martín, Sixto Cacho, Manuel Bonilla y Los Maestros. La interrupción también alcanzará instalaciones como el Hospital Salvador Paredes, el Centro Penitenciario, la Empresa Nacional Portuaria (ENP), la Base Naval y la hidroeléctrica Betulia.