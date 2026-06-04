Estas zonas de Honduras estarán sin luz este viernes 5 de junio

La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) informó que ha programado cortes de electricidad en varias zonas de Honduras para este viernes 5 de junio del presente año.
Entre las áreas afectadas se encuentran comunidades de los departamentos de Francisco Morazán, Colón y Cortés.
La Enee precisó que los cortes de energía durarán al menos ocho horas en esta zona del país.
La Enee afirma que los cortes de luz corresponden para mejorar la red eléctrica en el país.
Autoridades piden a los abonados del servicio tomar las medidas correspondientes del caso.
La Enee pidió paciencia y comprensión a los hondureños de las zonas afectadas por las interrupciones del suministro eléctrico, al tiempo que justifican que los trabajos de mantenimiento se efectúan con la finalidad de mejorar la red eléctrica a nivel nacional.
Según el comunicado oficial, las zonas afectadas son las siguientes:
En el Distrito Central, los cortes afectarán desde las 8:00 de la mañana hasta las 3:00 de la tarde a residentes de las colonias San Ángel, Cliper del Alto, Plan de los Pinos, Altos de los Pinos, Los Pinos A y B, así como parte del sector F y zonas cercanas.
Mientras tanto, en el municipio de Sabana Grande, Francisco Morazán, la suspensión del servicio se extenderá de 8:15 de la mañana a 2:15 de la tarde. Entre las comunidades afectadas figuran La Venta del Sur, El Ocotal, Ocotal Viejo, El Portillo del Lobo, Opimuca, La Cañada, La Ceiba, Los Tanquitos, El Mirador, Los Portillos de Sabana Grande, Los Nansales, Sacahuato, Los Infiernitos, Quebrada Honda, Apacinigua, caserío El Vino, El Calvario, Los Chorritos, Montegrande, El Alto, La Herradura y San Nicolás, entre otras zonas aledañas.
En San Pedro Sula, el apagón programado impactará al barrio Cabañas, donde los abonados permanecerán sin energía entre las 8:45 de la mañana y las 2:45 de la tarde.
La Enee también anunció extensas interrupciones en varios municipios del departamento de Colón. En Trujillo, Santa Rosa de Aguán y Santa Fe, el servicio será suspendido desde las 8:00 de la mañana hasta las 4:00 de la tarde. Entre los sectores afectados se encuentran Corocito, Dos Bocas, Miramontes, Las Lomas, Barra del Aguán, Agua Amarilla, Chapagua, Tarros, Honduras Aguán, Río Claro, Agropalma, Los Leones, Cuyamel, Santa Elena, La Brea, Puerto Castilla y diversos barrios y colonias de la ciudad de Trujillo, incluyendo El Centro, Río Negro, El Cerrito, Eduardo Castillo, La Quinta, Buenos Aires, Miramar, 18 de Mayo, San Martín, Sixto Cacho, Manuel Bonilla y Los Maestros. La interrupción también alcanzará instalaciones como el Hospital Salvador Paredes, el Centro Penitenciario, la Empresa Nacional Portuaria (ENP), la Base Naval y la hidroeléctrica Betulia.
Por su parte, en el municipio de Tocoa, Colón, el corte se desarrollará en el mismo horario, de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde. Las labores afectarán a comunidades como Palmichal, San José del Cinco, El Briche, Quebrada de Agua, San José de Corrales, Quebrada de Arena, Salamá, El Barro, Juan Antonio, Nueva Suyapa, La Arenosa, Taujica, El Novillo, La 15, La 45, La Abisinia, El Tigre y la residencial Prado Verde, además de instalaciones de la Corporación Dinant y la Exportadora del Atlántico.