Operativo en Quimistán deja un capturado con droga y arma

Santa Bárbara, Honduras

Agentes de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco) capturaron a un hombre señalado como supuesto responsable de los delitos de tráfico de drogas y porte ilegal de arma de fuego en la aldea Ceibita, municipio de Quimistán. La detención fue ejecutada de manera conjunta por agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) y la Dirección Nacional de Servicios Policiales Fronterizos (DNSPF), quienes requirieron a José Salomón Vásquez Rivas (de 27 años), originario de San Pedro Sula y residente en la aldea La Calera, en la misma zona.

De acuerdo con el informe policial, el detenido, conocido con el alias de La Bestia, sería integrante de la Mara Salvatrucha desde hace aproximadamente siete años, donde supuestamente desempeñaba funciones de control territorial en el municipio de Quimistán. Las autoridades detallaron que Vásquez Rivas cuenta con antecedentes penales, tras haber sido detenido en mayo de 2020 por el delito de extorsión en Quimistán, y en febrero de 2023 por tráfico de drogas en el municipio de San Nicolás, Santa Bárbara. Durante el operativo, los agentes decomisaron droga: 51 bolsitas con cocaína, 131 envoltorios con marihuana; y 94 paquetes con crack. Asimismo, se le incautó un arma de fuego, calibre 9 milímetros ocho cartuchos sin percutir.