Capturan en Olancho a presunto sicario de los Mito Padilla

OLANCHO, HONDURAS

El detenido fue identificado como Adonis Heberto Antúnez Garrido, quien posteriormente fue trasladado bajo estrictas medidas de seguridad ante las instancias competentes, donde continuará el proceso legal en su contra.

Un presunto miembro de la estructura criminal conocida como los Mito Padilla fue capturado en las últimas horas por agentes de la Policía Nacional en el departamento de Olancho, informaron autoridades.

De acuerdo con los reportes preliminares, el sospechoso era considerado prófugo de la justicia y señalado como integrante activo de dicha estructura criminal.

Las autoridades también lo vinculan como supuesto responsable del homicidio de un comerciante en el departamento de Comayagua.

Asimismo, Antúnez Garrido es investigado por su presunta relación con la banda los Mito Padilla y por su posible participación en el asesinato de dos agentes policiales ocurrido en 2019.

La Policía Nacional indicó que la captura forma parte de las acciones encaminadas a desarticular estructuras delictivas que operan en distintas zonas del país.

El detenido permanecerá a disposición de las autoridades judiciales, que serán las encargadas de determinar su situación legal en el marco del debido proceso.