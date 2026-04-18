  1. Inicio
  2. · Sucesos

Dos hombres mueren a balazos por disputa amorosa en Cofradía, Cortés

El enfrentamiento armado, presuntamente motivado por celos, ocurrió en una colonia de Cofradía y dejó a dos hombres sin vida en el lugar

Dos hombres mueren a balazos por disputa amorosa en Cofradía, Cortés

Autoridades investigan el hecho violento registrado en Cofradía.
Cofradía, Cortés.

Un violento enfrentamiento armado dejó como saldo dos hombres muertos la madrugada de este sábado en la colonia El Paraíso 2, en el sector de Cofradía, Cortés, en el norte de Honduras.

De acuerdo con información preliminar, el hecho se originó tras una discusión vinculada a motivos sentimentales. Testigos relataron que el conflicto escaló rápidamente hasta convertirse en un intercambio de disparos que alarmó a los vecinos de la zona, quienes despertaron por el sonido de múltiples detonaciones.

Al cesar la balacera, se confirmó el fatal desenlace: uno de los cuerpos quedó dentro de una vivienda donde inició la riña, mientras que el segundo fue hallado en el patio de otra casa cercana.

¿Quiénes eran los dos hombres asesinados en Santa Rita, Yoro?

Autoridades policiales indicaron que el incidente habría estado influenciado por el consumo de bebidas alcohólicas, lo que agravó la disputa entre los involucrados. Según las primeras versiones, el altercado surgió cuando uno de los hombres llegó al lugar con la intención de visitar a su pareja, lo que desencadenó el enfrentamiento con el otro individuo.

Una de las víctimas fue identificada como Orlin Robel Alba Pineda, mientras que el segundo fallecido era conocido únicamente con el alias de “Loncho”.

Equipos de la Policía Nacional se desplazaron hasta la escena para acordonar el área e iniciar las investigaciones correspondientes, mientras que los cuerpos fueron trasladados a la morgue de San Pedro Sula para su respectiva autopsia.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias