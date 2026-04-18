Dos hombres mueren a balazos por disputa amorosa en Cofradía, Cortés

Cofradía, Cortés.

Un violento enfrentamiento armado dejó como saldo dos hombres muertos la madrugada de este sábado en la colonia El Paraíso 2, en el sector de Cofradía, Cortés, en el norte de Honduras.

De acuerdo con información preliminar, el hecho se originó tras una discusión vinculada a motivos sentimentales. Testigos relataron que el conflicto escaló rápidamente hasta convertirse en un intercambio de disparos que alarmó a los vecinos de la zona, quienes despertaron por el sonido de múltiples detonaciones.

Al cesar la balacera, se confirmó el fatal desenlace: uno de los cuerpos quedó dentro de una vivienda donde inició la riña, mientras que el segundo fue hallado en el patio de otra casa cercana.