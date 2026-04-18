Dos hombres mueren a balazos por disputa amorosa en Cofradía, Cortés

Un violento enfrentamiento armado dejó como saldo dos hombres muertos la madrugada de este sábado en la colonia El Paraíso 2, en el sector de Cofradía, Cortés, en el norte de Honduras.
De acuerdo con información preliminar, el hecho se originó tras una discusión vinculada a motivos sentimentales. Testigos relataron que el conflicto escaló rápidamente hasta convertirse en un intercambio de disparos que alarmó a los vecinos de la zona, quienes despertaron por el sonido de múltiples detonaciones.
Al cesar la balacera, se confirmó el fatal desenlace: uno de los cuerpos quedó dentro de una vivienda donde inició la riña, mientras que el segundo fue hallado en el patio de otra casa cercana.
Autoridades policiales indicaron que el incidente habría estado influenciado por el consumo de bebidas alcohólicas, lo que agravó la disputa entre los involucrados. Según las primeras versiones, el altercado surgió cuando uno de los hombres llegó al lugar con la intención de visitar a su pareja, lo que desencadenó el enfrentamiento con el otro individuo.
Una de las víctimas fue identificada como Orlin Robel Alba Pineda, mientras que el segundo fallecido era conocido únicamente con el alias de “Loncho”.
Equipos de la Policía Nacional se desplazaron hasta la escena para acordonar el área e iniciar las investigaciones correspondientes, mientras que los cuerpos fueron trasladados a la morgue de San Pedro Sula para su respectiva autopsia.