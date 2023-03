$!Así operan las bandas clonadoras de tarjetas en Honduras

Por un segundo descuidó su monedero en la carretilla donde hacía sus compras, y en él iba no solo dinero en efectivo, sino varias de sus tarjetas de crédito y cédula de identidad. Del susto por el robo tardó varios minutos en bloquearlas de inmediato y ahí empezó su pesadilla.

“Mi esposo llamó de inmediato al banco. En el primero resolvieron rápido. Todo lo que habían pedido en línea se pudo frenar, menos lo del súper, ahí sí se lograron llevar la compra y fue pérdida para el banco, ya que el seguro nos libró. De lo que gastaron en combustible, como 4,000 lempiras, también se hizo el reclamo, ya que pagamos seguro.No entiendo cómo en las gasolineras les venden a las personas sabiendo que el titular de la tarjeta no estaba presente, porque aunque presentaron mi cédula porque iba en el monedero, era obvio que yo no estaba ahí, me habían robado”, reprochó.

Al final, la transacción hecha con la segunda de sus tarjetas está en análisis para la reversión y, mientras espera, condena que en dos estaciones de combustible distintas y tiendas de gran prestigio de la ciudad los ladrones hayan podido comprar con libertad.