La cifra de muertes en cárceles de El Salvador aumenta a 554 bajo el régimen de excepción

El Salvador.

La cifra de las personas fallecidas en las cárceles de El Salvador tras su detención durante la implementación de un régimen de excepción, vigente desde marzo de 2022 contra las pandillas, se elevó al menos a 554, según registros de la organización no gubernamental Socorro Jurídico Humanitario (SJH) compartido este lunes.

La ONG confirmó el número de fallecidos y señaló que se trata de "personas que fueron capturadas y las mataron o dejaron morir por negación del derecho a la salud".

Socorro Jurídico reiteró que "el 94 % de estas personas no tenían perfil de pandilleros y murieron bajo la tutela del Estado y en total impunidad", "sin haber sido vencidas en juicio".

La organización, que surgió en el marco del régimen de excepción para dar asesoría legal a los familiares de personas detenidas, también subrayó que la cifra real de muertes podría superar el millar, enfrentando un esfuerzo sistemático por ocultar información en los juicios masivos.