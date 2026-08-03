Condenan a prisión a tres exdiputados en Guatemala por tráfico de influencias

Guatemala.

Un tribunal guatemalteco condenó este lunes a entre tres y siete años de prisión a tres exdiputados por tráfico de influencias de manera continuada en el Ministerio de Salud del país centroamericano hace catorce años.

Los exlegisladores declarados culpables son Aracely Chavarría Cabrera, Ronald Arango Ordóñez y Humberto Sosa Mendoza por acusaciones de corrupción entre 2012 y 2014, mientras formaban parte del Congreso, en un caso denominado "Asalto al Ministerio de Salud".

La decisión estuvo a cargo del Tribunal de Mayor Riesgo D del Organismo Judicial guatemalteco, que condenó a siete años de prisión inconmutables a Chavarría y a seis años a Arango.

Por su parte, Sosa fue sentenciado a tres años de prisión conmutables, por lo que podrá pagar una multa para evitar ir a la cárcel, como establece la ley guatemalteca en penas de menos de cinco años detrás de las rejas.