Retrasan entrega de cuerpo de Yorleni Alas porque se encuentra congelado

San Pedro Sula, Honduras

La familia de Yorleni Alas (de 18 años) recibió ayer miércoles la noticia que más temía. Autoridades de Medicina Forense confirmaron que el análisis de ADN realizado a la osamenta hallada el 14 de mayo en Puerto Cortés corresponde a la joven desaparecida; sin embargo, su calvario para darle cristiana sepultura continúa. Los familiares emitieron un comunicado dirigido a la comunidad, amistades y personas solidarias para informar que la entrega de sus restos mortales no se realizó.

Según lo manifestado por los parientes, en Medicina Forense les notificaron que el cuerpo se encuentra actualmente en un proceso de conservación. Al estar congelado, los peritos requieren de un tiempo estimado de 48 horas para completar los procedimientos de descongelamiento y análisis correspondientes antes de proceder a la entrega oficial. La familia expresó su profundo pesar por los inconvenientes que este imprevisto genera, especialmente para aquellas personas que ya habían realizado preparativos, solicitado permisos laborales o viajado desde otras localidades con la intención de acompañarlos en el velatorio y las honras fúnebres. De acuerdo con la última información brindada por las autoridades a los dolientes, se prevé que la entrega del cuerpo se efectúe mañana viernes. Una vez que los restos sean recibidos, la familia informará de manera oportuna los horarios y lugares donde se llevarán a cabo los actos de despedida. "Su apoyo ha sido una muestra de amor y de compromiso con la búsqueda de verdad y justicia para Yorleni", destacó la familia en su escrito, agradeciendo profundamente las muestras de cariño y solidaridad de toda la población de Puerto Cortés.

La cronología de una mala noticia

Antes de las 6:00 am de este miércoles 24 de junio, Noé Pérez salió de su vivienda en Puerto Cortés rumbo a la morgue de San Pedro Sula, tras ser citado por autoridades del Ministerio Público (MP) para reclamar los restos de Yorleni, quien desapareció junto a su hermana luego de salir de su trabajo el 4 de mayo en la ciudad porteña. Visiblemente afectado, Noé Pérez, padre de crianza de la joven, relató que la confirmación le fue comunicada a la madre de Yorleni mediante una llamada telefónica realizada a las 4:00 pm del lunes. Sin embargo, fue hasta ayer cuando la familia debió presentarse a la morgue para realizar los trámites correspondientes. Con la voz entrecortada y tratando de asimilar una realidad que cambió para siempre la vida de su familia, Pérez expresó que, aunque no era la noticia que esperaban recibir, agradecía que la angustiosa espera finalmente hubiera terminado. "Gracias a Dios ahora sí estamos seguros de que es mi hija", manifestó. Entre lágrimas aseguró que, más allá del dolor, recordará a Yorleni como una joven cariñosa, apreciada por su familia, amigos y la comunidad.

"Recordaré a Yorleni como una joven hermosa, cariñosa y muy querida por su familia, amigos y comunidad, quienes se encuentran consternados por la noticia", expresó. Asimismo, exigió justicia por la muerte de su hija y pidió que las investigaciones continúen hasta esclarecer completamente lo ocurrido. "Exijo justicia por la muerte de mi hija y que las investigaciones continúen hasta esclarecer completamente lo ocurrido para que los responsables enfrenten la ley", afirmó Noé Pérez. El padre también hizo un llamado a las autoridades para fortalecer las medidas de seguridad en el país y recomendó a otros padres de familia mantenerse atentos al cuidado de sus hijos. Durante la entrevista, además, solicitó mayor presencia policial en Puerto Cortés. Según relató, hace tres días personas desconocidas que se transportaban en un vehículo tipo turismo, color gris, habrían intentado llevarse a un sobrino suyo.

Proceso de identificación

Elvis Guzmán, portavoz del Ministerio Público, explicó que el día en que fue hallada la osamenta se tomaron muestras sanguíneas de la madre de Yorleni Alas para iniciar el proceso de identificación genética. Sin embargo, debido al estado en que se encontraban los restos, fue necesario realizar un procedimiento más especializado mediante el análisis de muestras óseas. Este tipo de estudio consiste en examinar restos humanos, como huesos y dientes, para establecer su identidad, especialmente cuando los cuerpos se encuentran reducidos a osamentas. Guzmán indicó que la confirmación de la identidad podría dar un nuevo giro a las investigaciones. Agregó que aún se espera el dictamen de autopsia y otros informes técnicos que serán determinantes para el desarrollo del caso. Asimismo, señaló que las autoridades deberán seguir las directrices establecidas por el Ministerio Público y la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) para determinar si existe algún elemento que vincule a la persona detenida previamente con la desaparición y muerte de la joven.