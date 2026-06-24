Dictan detención judicial a reos acusados de abusar de un compañero en Yoro

Un juez de los tribunales de Olanchito dictó la medida cautelar de detención judicial en contra de los privados de libertad Franklin Adai Moreira Arita y Erick Noé Cárcamo Pineda, acusados por el delito de violación perpetrado al interior del Centro Penal de Olanchito, Yoro, en perjuicio de otro interno.
El Ministerio Público formalizó el requerimiento fiscal contra Moreira Arita en calidad de autor del abuso, mientras que a Cárcamo Pineda se le acusa en condición de cómplice. Tras evaluar las pruebas iniciales presentadas por los fiscales, el juez programó la audiencia inicial para este jueves 25 de junio de 2026 a las 9:00 a.m.
"No sabemos cuál es la situación judicial de los dos acusados, solo se sabe que se les presentaron requerimiento fiscal por este nuevo delito", dijo Selvin Fernández, portavoz de la Fiscalía.
Cabe recordar que, según el Código Penal vigente, el delito de violación conlleva penas de 10 a 15 años de reclusión para el autor, mientras que la sanción para el cómplice puede reducirse entre un tercio y dos tercios, dependiendo de la determinación final del juzgado.
"La Fiscalía tiene las pruebas periciales y testificales para ser presentadas durante la audiencia inicial. El Ministerio Público pedirá la prisión preventiva en este caso", puntualizó Fernández.