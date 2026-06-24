Dictan detención judicial a reos acusados de abusar de un compañero en Yoro

Olanchito, Yoro

Un juez de los tribunales de Olanchito dictó la medida cautelar de detención judicial en contra de los privados de libertad Franklin Adai Moreira Arita y Erick Noé Cárcamo Pineda, acusados por el delito de violación perpetrado al interior del Centro Penal de Olanchito, Yoro, en perjuicio de otro interno.

El Ministerio Público formalizó el requerimiento fiscal contra Moreira Arita en calidad de autor del abuso, mientras que a Cárcamo Pineda se le acusa en condición de cómplice. Tras evaluar las pruebas iniciales presentadas por los fiscales, el juez programó la audiencia inicial para este jueves 25 de junio de 2026 a las 9:00 a.m.